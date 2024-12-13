Mitarbeiterhandbuch-Videoerstellung: Steigern Sie Compliance & Engagement
Vereinfachen Sie Richtlinienaktualisierungen und HR-Schulungen mit ansprechenden Videos, die sofort mit HeyGens AI-Avataren erstellt werden.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Video zur Aktualisierung von Richtlinien, das sich an alle bestehenden Mitarbeiter richtet und kritische Änderungen im Mitarbeiterhandbuch hervorhebt, um die Einhaltung im gesamten Unternehmen sicherzustellen. Die visuelle Präsentation sollte professionell und einfach sein, mit Infografik-Animationen zur Klarheit, gepaart mit einer ruhigen, autoritativen Voiceover-Generierung und unterstützenden Untertiteln für Barrierefreiheit, um komplexe 'Richtlinienvideos' für die 'interne Kommunikation' verständlich zu machen.
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Schulungsvideo für Mitarbeiter, die spezifische Modulauffrischungen aus den 'Mitarbeiterhandbuch-Videos' benötigen, mit Fokus auf einen bestimmten Arbeitsablauf oder Prozess. Verwenden Sie einen dynamischen und schnellen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und ansprechenden animierten Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, ergänzt durch ein energetisches Voiceover. Die Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen kann HR-Teams helfen, 'Arbeitsabläufe zu optimieren', indem gezielte 'Schulungsvideos' schnell produziert werden.
Erstellen Sie ein überzeugendes 50-sekündiges Video, das die Kernwerte und die Kultur des Unternehmens zeigt, abgeleitet aus den Inhalten des 'Mitarbeiterhandbuch-Videoerstellers', das sich an potenzielle und neue Mitarbeiter richtet, um ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu fördern. Die visuelle und akustische Ästhetik sollte inspirierend und warm sein, mit inspirierendem Filmmaterial und einer freundlichen, einladenden Stimme. Stellen Sie sicher, dass das Video für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und exportieren, um einfache Skripte über Text-zu-Video in wirkungsvolle 'interne Kommunikations'-Stücke zu verwandeln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Steigern Sie das Engagement bei Mitarbeiterschulungen.
Verbessern Sie, wie Mitarbeiter mit kritischen Informationen aus Handbuch- und Richtlinienvideos interagieren und diese behalten, indem Sie KI-gesteuerte Inhalte nutzen.
Skalieren Sie interne Schulungen & Onboarding.
Erstellen Sie eine breitere Palette von Onboarding- und Compliance-Videos, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter unabhängig vom Standort leicht auf wesentliche Informationen zugreifen können.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Mitarbeiterhandbuch-Videos vereinfachen?
HeyGen fungiert als intuitiver Mitarbeiterhandbuch-Videoersteller, der HR-Teams ermöglicht, komplexe Richtlinien schnell in ansprechende Onboarding-Videos zu verwandeln. Mit KI-gestützten Tools und Text-zu-Video aus Skripten können Sie problemlos professionelle Schulungsvideos und Richtlinienaktualisierungen erstellen.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Richtlinienvideos?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für visuelle Elemente, einschließlich AI-Avataren und natürlicher Voiceover-Optionen, um Ihre Richtlinienvideos zum Leben zu erwecken. Sie können auch Branding-Kontrollen wie Ihr Firmenlogo und Farben anwenden, um eine konsistente interne Kommunikation sicherzustellen.
Kann HeyGen zur Erstellung anderer Arten von HR-Schulungsvideos verwendet werden?
Absolut, HeyGen ist ein vielseitiges Videobearbeitungstool, das Arbeitsabläufe für verschiedene HR-Inhalte optimiert, einschließlich umfassender Onboarding-Videos und Compliance-Schulungen. Nutzen Sie Vorlagen und eine Medienbibliothek, um ansprechende visuelle Inhalte für Ihr Team zu erstellen.
Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit und professionelle Ausgabe für interne Kommunikationsvideos sicher?
HeyGen stellt eine professionelle Ausgabe Ihrer internen Kommunikationsvideos sicher, indem es automatische Untertitel und Seitenverhältnis-Anpassungen bietet. Dies ermöglicht es HR-Teams, qualitativ hochwertige, zugängliche Richtlinienvideos effizient über verschiedene Plattformen zu verteilen.