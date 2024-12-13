Mitarbeiterhandbuch-Videoerstellung: Steigern Sie Compliance & Engagement

Vereinfachen Sie Richtlinienaktualisierungen und HR-Schulungen mit ansprechenden Videos, die sofort mit HeyGens AI-Avataren erstellt werden.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, das die wesentlichen Abschnitte des Mitarbeiterhandbuchs vorstellt. Der visuelle Stil sollte modern und freundlich sein, mit leuchtenden Farben und klaren Grafiken, begleitet von einem fröhlichen Hintergrundtrack und einer klaren, freundlichen AI-Avatar-Stimme. Dieses Video nutzt HeyGens AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um die wichtigsten Inhalte der 'Onboarding-Videos' aus den 'Mitarbeiterhandbuch-Videos' in eine ansprechende Einführung zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Video zur Aktualisierung von Richtlinien, das sich an alle bestehenden Mitarbeiter richtet und kritische Änderungen im Mitarbeiterhandbuch hervorhebt, um die Einhaltung im gesamten Unternehmen sicherzustellen. Die visuelle Präsentation sollte professionell und einfach sein, mit Infografik-Animationen zur Klarheit, gepaart mit einer ruhigen, autoritativen Voiceover-Generierung und unterstützenden Untertiteln für Barrierefreiheit, um komplexe 'Richtlinienvideos' für die 'interne Kommunikation' verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Schulungsvideo für Mitarbeiter, die spezifische Modulauffrischungen aus den 'Mitarbeiterhandbuch-Videos' benötigen, mit Fokus auf einen bestimmten Arbeitsablauf oder Prozess. Verwenden Sie einen dynamischen und schnellen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und ansprechenden animierten Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, ergänzt durch ein energetisches Voiceover. Die Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen kann HR-Teams helfen, 'Arbeitsabläufe zu optimieren', indem gezielte 'Schulungsvideos' schnell produziert werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 50-sekündiges Video, das die Kernwerte und die Kultur des Unternehmens zeigt, abgeleitet aus den Inhalten des 'Mitarbeiterhandbuch-Videoerstellers', das sich an potenzielle und neue Mitarbeiter richtet, um ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu fördern. Die visuelle und akustische Ästhetik sollte inspirierend und warm sein, mit inspirierendem Filmmaterial und einer freundlichen, einladenden Stimme. Stellen Sie sicher, dass das Video für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und exportieren, um einfache Skripte über Text-zu-Video in wirkungsvolle 'interne Kommunikations'-Stücke zu verwandeln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiterhandbuch-Videoersteller funktioniert

Revolutionieren Sie die interne Kommunikation und stellen Sie Compliance mit ansprechenden, KI-gestützten Videos sicher. Verwandeln Sie Ihre Richtlinien schnell in fesselnde Inhalte für Mitarbeiter.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung oder dem Einfügen Ihrer Inhalte aus dem Mitarbeiterhandbuch. Unsere Plattform wandelt Ihren Text in ein dynamisches Videoskript um, ideal zur Erklärung komplexer Mitarbeiterhandbuch-Videos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller AI-Avatare, um Ihr Video zu erzählen. Passen Sie deren Erscheinungsbild an und synchronisieren Sie sie mühelos mit Ihrem Skript.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Branding und Audio
Erzeugen Sie ein natürliches Voiceover für Ihr Skript und integrieren Sie es nahtlos. Verbessern Sie Ihr Video weiter, indem Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Markenfarben für eine konsistente interne Kommunikation hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihre hochwertigen Richtlinienvideos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen. Teilen Sie sie über interne Kommunikationskanäle, um Arbeitsabläufe zu optimieren und das Verständnis der Mitarbeiter zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Richtlinieninformationen

.

Verwandeln Sie komplexe Richtlinien des Mitarbeiterhandbuchs in klare, leicht verständliche Videoformate, um das Verständnis zu verbessern und die Compliance im gesamten Unternehmen sicherzustellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Mitarbeiterhandbuch-Videos vereinfachen?

HeyGen fungiert als intuitiver Mitarbeiterhandbuch-Videoersteller, der HR-Teams ermöglicht, komplexe Richtlinien schnell in ansprechende Onboarding-Videos zu verwandeln. Mit KI-gestützten Tools und Text-zu-Video aus Skripten können Sie problemlos professionelle Schulungsvideos und Richtlinienaktualisierungen erstellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Richtlinienvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für visuelle Elemente, einschließlich AI-Avataren und natürlicher Voiceover-Optionen, um Ihre Richtlinienvideos zum Leben zu erwecken. Sie können auch Branding-Kontrollen wie Ihr Firmenlogo und Farben anwenden, um eine konsistente interne Kommunikation sicherzustellen.

Kann HeyGen zur Erstellung anderer Arten von HR-Schulungsvideos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiges Videobearbeitungstool, das Arbeitsabläufe für verschiedene HR-Inhalte optimiert, einschließlich umfassender Onboarding-Videos und Compliance-Schulungen. Nutzen Sie Vorlagen und eine Medienbibliothek, um ansprechende visuelle Inhalte für Ihr Team zu erstellen.

Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit und professionelle Ausgabe für interne Kommunikationsvideos sicher?

HeyGen stellt eine professionelle Ausgabe Ihrer internen Kommunikationsvideos sicher, indem es automatische Untertitel und Seitenverhältnis-Anpassungen bietet. Dies ermöglicht es HR-Teams, qualitativ hochwertige, zugängliche Richtlinienvideos effizient über verschiedene Plattformen zu verteilen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo