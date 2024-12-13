Mitarbeiterleitfaden-Video-Generator: Schnelles, KI-gestütztes Training

Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit Text-zu-Video aus Skript, um das Onboarding und die Wissensspeicherung zu verbessern.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein lebendiges 60-Sekunden-Video als Mitarbeiterleitfaden für neue Teammitglieder, die in Remote-Teams einsteigen, mit einer professionellen, aber freundlichen Stimme und der Nutzung von HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen, um die Erstellung zu starten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-Sekunden-How-to-Video, ideal für bestehende Mitarbeiter, die schnelle Prozessanleitungen benötigen, präsentiert in einem klaren, energetischen visuellen Stil und dynamischen, von HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion bereitgestellten KI-generierten Voice-overs.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen eleganten 30-Sekunden-Schritt-für-Schritt-Benutzerleitfaden für Abteilungsleiter, der ein modernes, unternehmensgebrandetes Erscheinungsbild zeigt, das einfach aus vorhandener Textdokumentation mit HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion generiert wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 90-Sekunden-Video für alle globalen Mitarbeiter, das sich auf Wissensspeicherung konzentriert, mit einem zugänglichen visuellen Stil und animierten Elementen sowie HeyGens Untertiteln/Untertitel für ein besseres Verständnis in verschiedenen Sprachen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiterleitfaden-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und präzise Mitarbeiterleitfaden-Videos mit unserer KI-gestützten Plattform, um Schulungen und Dokumentationen zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um sofort visuelle Inhalte für ein effektives Mitarbeiter-Onboarding zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie KI-Avatare und Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren, und verbessern Sie die Klarheit mit hochwertigen, KI-generierten Voice-overs, die auf Ihre Schulungsvideos zugeschnitten sind.
3
Step 3
Anpassen mit Branding
Wenden Sie das benutzerdefinierte Branding Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Video-Editor, um sicherzustellen, dass Ihre Dokumentation perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren und Teilen von Leitfäden
Schließen Sie Ihre Videodokumentation ab, indem Sie automatische Untertitel/Untertitel hinzufügen, und exportieren Sie dann einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtlose Verteilung und verbesserte Wissensspeicherung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Anleitungen und Dokumentationen vereinfachen

.

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensrichtlinien oder technische Verfahren in klare, leicht verständliche Videodokumentationen, um das Verständnis und die Einhaltung durch die Mitarbeiter zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung kreativer Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGens generative KI-Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit anpassbaren Schulungsvorlagen und KI-generierten Voice-overs zu erstellen. Sie können sogar Skripte automatisch generieren und benutzerdefinierte Markenanpassungen vornehmen, um ein konsistentes Erscheinungsbild für Ihre Inhalte zu gewährleisten.

Kann HeyGen für effiziente Videodokumentation und How-to-Guides verwendet werden?

Ja, HeyGen ist ein idealer Video-Generator für Mitarbeiterleitfäden, der die Erstellung klarer Videodokumentationen und Schritt-für-Schritt-Benutzerleitfäden ermöglicht. Sein intuitiver Drag-and-Drop-Video-Editor und KI-Avatare vereinfachen die Produktion informativer How-to-Videos.

Welche erweiterten Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Videoinhalten?

HeyGen bietet robuste Text-zu-Video-Konvertierung und KI-generierte Voice-overs sowie Optionen zur Lokalisierung von Videos für diverse globale Teams. Sie können Inhalte weiter mit Funktionen wie Bildschirmaufnahme-Video verbessern, um umfassende Erklärvideos zu erstellen.

Ist HeyGen geeignet, um die Wissensspeicherung in Remote-Teams zu verbessern?

Absolut, HeyGens generative KI-Plattform ist perfekt geeignet, um wirkungsvolle Videodokumentationen und Materialien für das Mitarbeiter-Onboarding zu erstellen, wodurch die Wissensspeicherung in Remote-Teams verbessert wird. Sein zugängliches Format gewährleistet konsistentes Lernen unabhängig vom Standort.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo