Mitarbeiterengagement-Videoersteller: Erstellen Sie wirkungsvolle Inhalte

Steigern Sie die Moral und fördern Sie die Verbindung mit einer KI-gestützten Plattform. Erstellen Sie mühelos dynamische Mitarbeiterengagement-Videos mit KI-Avataren.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das die lebendige Unternehmenskultur zeigt. Dieses ansprechende Stück sollte schnelle Schnitte von lächelnden Gesichtern und kollaborativen Arbeitsbereichen enthalten, untermalt von fröhlicher, einladender Musik, alles effizient gestaltet mit HeyGens vielfältigen "Vorlagen & Szenen", um schnell eine einladende visuelle Erzählung für "Onboarding-Videos" zu erstellen und "Unternehmenskultur-Videos" zu verstärken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges professionelles "internes Kommunikationsvideo" vor, das sich an alle bestehenden Mitarbeiter richtet und eine bedeutende Unternehmensleistung oder bevorstehende Initiative ankündigt. Der visuelle Stil muss elegant und geschäftlich sein, wobei realistische "AI-Avatare" verwendet werden, um wichtige Botschaften mit einem selbstbewussten Ton zu übermitteln, unterstützt von einer klaren, autoritativen "Voiceover-Generierung", um wichtige Updates effektiv zu vermitteln und "Mitarbeiterengagement-Videos" zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges feierliches "animiertes Video" für bestimmte Teams, das kürzliche Projekterfolge oder Team-Meilensteine hervorhebt. Der visuelle Stil sollte verspielt und energiegeladen sein, mit lustigen Grafiken und ansprechenden Animationen aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", synchronisiert mit einem lebhaften Hintergrundtrack und prägnanten "Untertiteln", um sicherzustellen, dass jedes Teammitglied diesen kurzen Anerkennungsschub von einem "Mitarbeiterengagement-Videoersteller" genießt.
Beispiel-Prompt 3
Wie wäre es mit einem 50-sekündigen informativen "Schulungsvideo"-Segment für bestimmte Teammitglieder, das einen schnellen Tipp oder eine bewährte Praxis direkt von einem Fachexperten bietet? Dieses Video sollte einen sauberen und direkten visuellen Stil annehmen, der hauptsächlich von "Text-zu-Video aus Skript" angetrieben wird, um schriftliche Inhalte effizient in eine polierte Präsentation zu verwandeln, begleitet von einer ruhigen und klaren instruktiven "Voiceover-Generierung" vom "AI-Videoersteller", um das Verständnis zu verbessern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiterengagement-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Mitarbeiterengagement-Videos. Verbessern Sie interne Kommunikation und Unternehmenskultur mit KI-gestützter Videoproduktion.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer ansprechenden Botschaft oder fügen Sie ein vorhandenes Skript ein. Diese KI-gestützte Plattform verwandelt Ihren Text nahtlos in dynamische Videoinhalte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten KI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Diese Avatare helfen, Ihre Mitarbeiterengagement-Videos zu personalisieren.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle und akustische Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek und professioneller Voiceover-Generierung, um Ihre Botschaft zum Klingen zu bringen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Engagement-Video
Verwenden Sie Markensteuerungen, um das Logo und die Farben Ihres Unternehmens zu integrieren und die Markenkonsistenz zu gewährleisten. Exportieren Sie dann mühelos Ihre polierten Mitarbeiterengagement-Videos.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ihr Team inspirieren & motivieren

.

Pflegen Sie eine positive Unternehmenskultur und steigern Sie die Moral, indem Sie kraftvolle, inspirierende Videos erstellen, die tief bei Ihren Mitarbeitern ankommen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen kreativen Prozess für Mitarbeiterengagement-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre kreative Leistung für Mitarbeiterengagement-Videos zu steigern, indem Sie fortschrittliche KI-Videoersteller-Funktionen nutzen. Sie können aus verschiedenen Videovorlagen wählen, professionelle Voiceovers generieren und KI-Avatare verwenden, um Ihre Botschaften zum Leben zu erwecken, was den Videoproduktionsprozess effizient und inspirierend macht.

Welche Arten von internen Kommunikationsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGens KI-gestützter Plattform können Sie mühelos eine Vielzahl von internen Kommunikationsvideos erstellen, darunter ansprechende Onboarding-Videos, umfassende Schulungsvideos und dynamische Unternehmenskultur-Videos. Der intuitive Drag-and-Drop-Videoeditor und die gebrauchsfertigen Videovorlagen vereinfachen die Inhaltsproduktion für verschiedene organisatorische Bedürfnisse.

Erlaubt HeyGen eine konsistente Markenführung in Videos mit KI-Avataren?

Absolut, HeyGen unterstützt robuste Markensteuerungen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos eine konsistente Markenidentität beibehalten, selbst mit KI-Avataren. Sie können problemlos die Logos und Markenfarben Ihres Unternehmens integrieren, sodass jedes Mitarbeiterengagement-Video Ihre einzigartige Unternehmensästhetik widerspiegelt.

Wie unterstützt der KI-Videoersteller von HeyGen HR-Teams bei der Inhaltserstellung?

HeyGens Mitarbeiterengagement-Videoersteller vereinfacht die Inhaltserstellung für HR-Teams, indem er komplexe Aufgaben automatisiert. Funktionen wie KI-Text-zu-Sprache, Skriptgenerierung und anpassbare Videovorlagen ermöglichen es HR-Profis, schnell hochwertige interne Kommunikations- und Schulungsmaterialien zu produzieren, ohne umfangreiche Videoerfahrung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo