Mitarbeiter-Engagement-Training Video-Generator: Entfesseln Sie das Potenzial Ihres Teams

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Mitarbeiter-Engagement-Trainingsvideos mit AI-Avataren, um Ihre Belegschaft zu fesseln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 60-Sekunden-Anleitungsvideo für Mitarbeiter, die nach umsetzbaren Strategien für persönliches und Team-Engagement suchen. Die visuellen Elemente sollten dynamische Bildschirmaufnahmen von Kollaborationstools mit ansprechenden animierten Grafiken kombinieren, unterstützt von einer klaren, freundlichen und motivierenden Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierung konsistente, hochwertige Audioinhalte für jedes Mitarbeiter-Engagement-Training liefern kann.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Werbevideo für L&D-Profis und Geschäftsinhaber, die effiziente Schulungslösungen erkunden. Dieses Video sollte eine schnelle Montage verschiedener Schulungsszenarien zeigen, von der Einarbeitung bis zur Kompetenzentwicklung, mit einer sauberen und professionellen Ästhetik. Die Erzählung sollte überzeugend und selbstbewusst sein und hervorheben, wie HeyGens einsatzbereite Vorlagen und Szenen die Erstellung professioneller Schulungsinhalte beschleunigen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein aufschlussreiches 50-Sekunden-Video für globale Organisationen mit vielfältigen Belegschaften, das sich auf die Anpassung von Schulungsinhalten für maximale Wirkung konzentriert. Die visuelle Präsentation sollte reichhaltig und inklusiv sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die unterschiedliche Sprachen sprechen, und prominenten Textüberlagerungen. Ein ruhiger und informativer Ton sollte den Zuschauer leiten und veranschaulichen, wie HeyGen es Ihnen ermöglicht, Videos einfach anzupassen und die Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln zu gewährleisten, um eine breitere Reichweite zu erzielen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiter-Engagement-Training Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit unserer AI-gestützten Plattform, die komplexe Inhalte in fesselnde Lernerfahrungen verwandelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder Ihren Inhalt
Beginnen Sie damit, Ihre Schulungsinhalte einfach aus einem Skript zu generieren, indem Sie unsere Text-zu-Video-Konvertierung nutzen, um Ihren Text in ansprechende Videoszenen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie einen vielfältigen AI-Avatar, um Ihre Inhalte zu präsentieren, und wählen Sie aus verschiedenen Szenen und Layouts, um Ihre Kernbotschaften visuell darzustellen und eine dynamische Lernumgebung zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie benutzerdefinierte Voiceovers und Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlich klingenden Voiceovers, indem Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen wählen, um Ihre Botschaft klar zu übermitteln und Ihr Publikum zu fesseln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Schulungsvideo
Sobald Ihr Schulungsvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis und integrieren Sie es nahtlos in Ihr Lernmanagementsystem oder Ihre Sharing-Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Mitarbeiter-Engagement-Videos produzieren

Erstellen Sie ansprechende und motivierende Videos mit AI, um eine positive Arbeitsplatzkultur zu fördern und die Mitarbeiterbindung und -moral zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Mitarbeiter-Engagement-Trainingsvideos verbessern?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoplattform, die Ihnen hilft, ansprechende Mitarbeiter-Engagement-Trainingsvideos effizient zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Konvertierung, um Ihre Inhalte in dynamische, professionelle Schulungsmodule zu verwandeln und die Lernretention zu steigern.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Trainingsvideo-Generator für HR?

HeyGen dient als leistungsstarker AI-HR-Trainingsvideo-Macher, der den Erstellungsprozess vereinfacht. Mit anpassbaren Videovorlagen und nahtloser Text-zu-Video-Konvertierung können Sie hochwertige Anleitungsvideos erstellen, ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Unterstützt HeyGen die Anpassung für Unternehmensschulungen und Einarbeitung?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmensschulungen und Einarbeitungssitzungen. Sie können Videos mit AI-Avataren, verschiedenen Voiceovers personalisieren und sogar in Ihr LMS integrieren, um maßgeschneiderte und mehrsprachige Schulungserfahrungen zu gewährleisten.

Kann ich vorhandene Schulungsmaterialien mit HeyGen in Videos umwandeln?

Absolut. HeyGens AI-Videoplattform ermöglicht es Ihnen, PDFs, PowerPoints und Skripte mühelos in dynamische Videos zu verwandeln. Integrieren Sie Bildschirmaufnahmen, generieren Sie professionelle Skripte und fügen Sie Untertitel hinzu, um umfassende Schulungsinhalte effizient zu erstellen.

