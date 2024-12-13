Mitarbeiterentwicklungs-Videoersteller: Schulung & Fähigkeiten verbessern

Erstellen Sie schnell ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit Text-zu-Video aus Skript für effizientes und wirkungsvolles Lernen.

Eine Personalabteilung möchte ein einminütiges Begrüßungsvideo zur Mitarbeiterentwicklung für neue Mitarbeiter erstellen, das die Unternehmenswerte und erste Arbeitsabläufe vorstellt. Dieses Microlearning-Video soll einen freundlichen, professionellen visuellen Stil mit einer ermutigenden Stimme nutzen und HeyGens AI-Avatare einsetzen, um personalisierte Grüße und Erklärungen zu liefern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für ein technisches Team wird ein 90-sekündiges, ansprechendes Schulungsvideo benötigt, um komplexe Software-Updates zu entmystifizieren. Mit einem scharfen, instruktiven visuellen Stil und klarem Audio kann HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierung ein detailliertes Skript in klare, prägnante Anweisungen verwandeln, um sicherzustellen, dass alle Nuancen effektiv kommuniziert werden.
Beispiel-Prompt 2
Ein Fachmann für Lernen und Entwicklung muss schnell ein zweiminütiges Modul zur beruflichen Weiterbildung über aktualisierte Compliance-Richtlinien für alle Mitarbeiter erstellen. Dieses wichtige Mitarbeiterschulungsvideo erfordert eine unternehmensgerechte, aber zugängliche visuelle und akustische Präsentation, die HeyGens einsatzbereite Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung und Bereitstellung bieten können.
Beispiel-Prompt 3
Um die Führungskompetenzen zu stärken, möchte ein Marketingmanager ein 45-sekündiges Microlearning-Video, das prägnant effektive Feedback-Techniken für ihre Teamleiter abdeckt. Mit einem modernen, dynamischen visuellen Stil und einem inspirierenden Soundtrack würde HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion ihre schriftlichen Inhalte nahtlos in eine wirkungsvolle und teilbare Präsentation verwandeln.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Mitarbeiterentwicklungs-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient ansprechende und professionelle Mitarbeiterentwicklungsvideos. Befähigen Sie Ihr Team mit visuell reichhaltigen Schulungsinhalten, die Lernen und Wachstum fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt mit einer Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen oder starten Sie von Grund auf neu. Unsere intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte schnell für eine wirkungsvolle Mitarbeiterentwicklung zu gestalten.
2
Step 2
Wählen Sie einen ansprechenden AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Diese Avatare helfen, das Engagement aufrechtzuerhalten und verleihen Ihren Schulungsvideos einen professionellen, menschlichen Touch, ohne dass ein Kamerateam erforderlich ist.
3
Step 3
Fügen Sie die visuelle Identität Ihrer Marke hinzu
Wenden Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen an, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihren Unternehmensrichtlinien übereinstimmt und die Markenbekanntheit steigert.
4
Step 4
Exportieren Sie für jede Plattform
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen. Teilen Sie Ihre hochwertigen Mitarbeiterschulungsvideos problemlos auf all Ihren bevorzugten Lernplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Informationen für Mitarbeiter vereinfachen

Nutzen Sie AI-Videotools, um komplexe Konzepte und Verfahren zu vereinfachen, damit Mitarbeiterentwicklungsinhalte für alle klarer und zugänglicher werden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung ansprechender Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videotools, einschließlich AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript, um Ihre Inhalte in professionelle und ansprechende Schulungsvideos für die Mitarbeiterentwicklung zu verwandeln. Unsere Plattform vereinfacht die Erstellung von Multimedia für effektive Lern- und Entwicklungsprogramme.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für meine Mitarbeiterentwicklungsinhalte?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens in Ihre Mitarbeiterschulungsvideos zu integrieren. Sie können unsere vielfältigen Vorlagen nutzen, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren Schulungsinhalten zu wahren.

Kann HeyGen die Produktion von Microlearning-Videos optimieren?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, Bildung effizienter zu gestalten und ermöglicht die schnelle Produktion von Microlearning-Videos. Funktionen wie AI-Avatare und Voiceover-Generierung reduzieren die Produktionszeit erheblich, was es einfacher macht, wirkungsvolle, kurze Mitarbeiterschulungsvideos zu erstellen.

Welche anderen Arten von Videoinhalten kann ich mit HeyGen erstellen, abgesehen von standardmäßigen Schulungen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Inhalten erstellen, darunter detaillierte Videodokumentationen, Bildschirmaufzeichnungstutorials und interaktive Videos für Online-Kurse. Unsere robusten Videobearbeitungstools und die generative AI-Plattform unterstützen vielfältige Multimedia-Erstellungsbedürfnisse für den Wissensaustausch.

