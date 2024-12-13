Wachstum freischalten mit dem Video Maker für Mitarbeiterentwicklungswege

Erstellen Sie ansprechende Mitarbeiterschulungen und skalierbare Lernerfahrungen. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skript, um schnell überzeugende Inhalte zu erstellen.

475/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Teamleiter und Abteilungstrainer sollte ein 45-sekündiges Microlearning-Video erstellt werden, das sich auf hochwirksame Mitarbeiterschulungen konzentriert. Verwenden Sie einen energetischen visuellen Stil, fröhliche Hintergrundmusik und ein freundliches Voiceover. Betonen Sie, wie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen die Inhaltserstellung beschleunigen und sicherstellen, dass jede Sitzung, die auf die Erstellung ansprechender Schulungen abzielt, sowohl visuell ansprechend als auch wirkungsvoll ist.
Beispiel-Prompt 2
Ein strategisches 2-minütiges Erklärvideo wird für Unternehmensleiter und L&D-Strategen benötigt, das die Kraft der beruflichen Entwicklung durch skalierbare Lernerfahrungen detailliert beschreibt. Dieses Video wird einen anspruchsvollen, autoritativen visuellen und audiostil annehmen, mit hochauflösenden Bildern und einer ruhigen, selbstbewussten Erzählung. Es wird die Konsistenz und Reichweite hervorheben, die durch den Einsatz von HeyGens AI-Avataren für einheitliche Botschaften über alle Module hinweg erreicht wird, weiter verbessert durch genaue Untertitel für globale Zugänglichkeit.
Beispiel-Prompt 3
Kleinunternehmer und neue L&D-Ersteller profitieren von einem prägnanten 30-sekündigen Video, das entmystifiziert, wie man ansprechende Schulungen erstellt. Der Ansatz sollte eine zugängliche, moderne visuelle Ästhetik mit einem schnellen, enthusiastischen Voiceover kombinieren. Zeigen Sie die Einfachheit der Erstellung von benutzerdefinierten Inhalten mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript, indem Sie diverse Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren, um professionelle Mitarbeiterschulungen effizient zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video Maker für Mitarbeiterentwicklungswege funktioniert

Vereinfachen Sie die berufliche Entwicklung mit AI-gestützter Videoproduktion. Erstellen Sie ansprechende, skalierbare Microlearning-Videos, um das Wachstum Ihres Teams schnell und effizient zu fördern.

1
Step 1
Erstellen aus Skript
Beginnen Sie damit, Ihre schriftlichen Inhalte in dynamische Visuals zu verwandeln. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Szenen zu generieren, die sich perfekt für den Aufbau umfassender Schulungsprogramme eignen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Moderator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen virtuellen Gastgeber hinzufügen. Wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um Ihre Mitarbeiterschulungsvideos mit generierten Voiceovers zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Marken- und Zugänglichkeitsanpassung anwenden
Sorgen Sie für Markenkonsistenz und globale Reichweite. Integrieren Sie die individuelle Markenanpassung Ihres Unternehmens und fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, um ein inklusives und zugängliches Lernen zu gewährleisten.
4
Step 4
Ansprechende Inhalte exportieren
Finalisieren und verteilen Sie Ihre Videos für maximale Wirkung. Exportieren Sie Ihre professionellen, hochwertigen Inhalte, um skalierbare Lernerfahrungen in Ihrer Organisation zu liefern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inhaltserstellung beschleunigen

.

Verwandeln Sie Skripte schnell in überzeugende, AI-gestützte Videos zur Mitarbeiterentwicklung, um Zeit und Ressourcen für L&D-Teams zu sparen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Tools, um Skripte in professionelle Mitarbeiterschulungsvideos zu verwandeln. Benutzer können realistische Voiceovers einfach generieren und automatisch mit AI-Avataren synchronisieren, was die Inhaltserstellung erheblich vereinfacht.

Kann HeyGen helfen, skalierbare Lernerfahrungen mit individueller Markenanpassung zu erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Organisationen, skalierbare Lernerfahrungen zu schaffen, indem es eine Vielzahl von Vorlagen und anpassbaren AI-Avataren bietet. Sie können individuelle Markenelemente wie Logos und Farben anwenden, um eine konsistente Unternehmensidentität über alle Inhalte zur beruflichen Entwicklung hinweg zu wahren.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Engagement und Zugänglichkeit von Microlearning-Videos zu verbessern?

HeyGen verbessert Microlearning-Videos durch automatische Untertitel- und Transkriptionsfunktionen, die Inhalte für diverse Lernende zugänglicher und verständlicher machen. Diese Tools sorgen für ein hohes Engagement in Ihren Modulen zur beruflichen Entwicklung.

Wie effizient ist HeyGen bei der Entwicklung umfassender Mitarbeiterentwicklungswege?

HeyGen fungiert als effizienter Video Maker für Mitarbeiterentwicklungswege, der die schnelle Produktion diverser Schulungsprogramme mit intuitiven AI-Video-Tools und vorgefertigten Vorlagen ermöglicht. Dies reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für Videobearbeitung und Inhaltserstellung erforderlich sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo