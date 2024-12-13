Mitarbeiter-Briefing-Video-Maker für schnelles, ansprechendes Content
Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in professionelle Mitarbeiter-Briefing-Videos mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen, um Engagement und Informationsspeicherung zu steigern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein lehrreiches 45-sekündiges Sicherheitstrainingsvideo für alle Mitarbeiter, das die Informationsspeicherung durch einen praktischen visuellen Stil mit klaren Bildschirmtexten verbessert, indem Sie die Untertitel von HeyGen für Barrierefreiheit und Verstärkung nutzen.
Gestalten Sie ein freundliches und informatives 90-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das die Unternehmenskultur mit einem markenkonsistenten visuellen und akustischen Stil präsentiert, effizient erstellt mit den Vorlagen und Szenen von HeyGen.
Produzieren Sie ein dynamisches 75-sekündiges Mitarbeiterschulungsvideo für die Marketingabteilung, das sie über neue Softwarefunktionen aufklärt, mit einem strukturierten, bildungsorientierten visuellen und akustischen Stil, schnell erstellt mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Mitarbeiterengagement und -bindung steigern.
Liefern Sie wirkungsvolle Mitarbeiterschulungsvideos und wesentliche Briefings, die die Informationsspeicherung und das Engagement in Ihrer Belegschaft verbessern, indem Sie AI nutzen.
Interne Schulungen und Kommunikation skalieren.
Erstellen Sie mühelos eine größere Menge an Schulungsinhalten und interner Kommunikation, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter konsistente und zeitnahe Updates erhalten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere internen Kommunikations- und Schulungsinitiativen verbessern?
HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoplattform, die als ultimatives Werkzeug für Mitarbeiter-Briefing-Videos konzipiert ist. Sie vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Mitarbeiterschulungs- und Onboarding-Videos und steigert die Informationsspeicherung in Ihrer internen Kommunikation erheblich. Durch den Einsatz von AI verwandelt HeyGen statische Inhalte in dynamische visuelle Lernerfahrungen für Ihr Team.
Welche Anpassungsoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Videos zur Verfügung?
Mit HeyGen erhalten Sie umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und integrieren Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten, um konsistente, professionell aussehende AI-Videos zu produzieren. Sie können auch aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um Ihre Marke effektiv zu repräsentieren und sicherzustellen, dass jedes Video Ihren einzigartigen Stil widerspiegelt.
Kann ich mit HeyGen einfach hochwertige AI-Videos aus Text erstellen?
Absolut, HeyGen macht die Erstellung hochwertiger AI-Videos einfach mit seiner Text-zu-Video-Funktion. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar, und HeyGen generiert in wenigen Minuten ein poliertes Video mit professionellem Voiceover. Dieses effiziente Video-Tool ermöglicht es jedem, überzeugende Inhalte zu produzieren, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.
Wie unterstützt HeyGen globale Zielgruppen und das Teilen erstellter Videos?
HeyGen ermöglicht eine breite Reichweite, indem es automatisierte Untertitel für Barrierefreiheit und verbessertes Verständnis für diverse Zielgruppen bietet. Darüber hinaus ermöglicht die innovative 1-Klick-Übersetzungsfunktion, Ihre Videos mühelos für globale Teams anzupassen. Sobald sie perfektioniert sind, können Sie Videos einfach in verschiedenen Formaten exportieren und teilen oder sogar in Ihr bestehendes LMS integrieren, um eine nahtlose Verteilung zu gewährleisten.