Mitarbeiter-Briefing-Video-Maker für schnelles, ansprechendes Content

Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in professionelle Mitarbeiter-Briefing-Videos mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen, um Engagement und Informationsspeicherung zu steigern.

Erstellen Sie ein einladendes 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für neue Mitarbeiter, das einen ansprechenden AI-Avatar verwendet, um die Unternehmenswerte in einem professionellen und klaren visuellen und akustischen Stil vorzustellen, indem Sie die AI-Avatare von HeyGen nutzen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein lehrreiches 45-sekündiges Sicherheitstrainingsvideo für alle Mitarbeiter, das die Informationsspeicherung durch einen praktischen visuellen Stil mit klaren Bildschirmtexten verbessert, indem Sie die Untertitel von HeyGen für Barrierefreiheit und Verstärkung nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein freundliches und informatives 90-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das die Unternehmenskultur mit einem markenkonsistenten visuellen und akustischen Stil präsentiert, effizient erstellt mit den Vorlagen und Szenen von HeyGen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 75-sekündiges Mitarbeiterschulungsvideo für die Marketingabteilung, das sie über neue Softwarefunktionen aufklärt, mit einem strukturierten, bildungsorientierten visuellen und akustischen Stil, schnell erstellt mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiter-Briefing-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, hochwertige Mitarbeiter-Briefing-Videos, um die interne Kommunikation zu verbessern und die Informationsspeicherung in Ihrem Team zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus einer Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen, die für verschiedene interne Kommunikationszwecke entwickelt wurden. Diese HeyGen-Funktion hilft Ihnen, Ihre Botschaft schnell für maximale Wirkung zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihr Skript
Wählen Sie einen ansprechenden AI-Avatar, um Ihr Briefing zu präsentieren, und verwandeln Sie Ihr Textskript mühelos in ein professionelles Voiceover, um eine konsistente und klare Übermittlung sicherzustellen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding und Verbesserungen an
Bewahren Sie die Marken-Konsistenz, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Logo und Ihre benutzerdefinierten Farben hinzuzufügen. Verbessern Sie die Klarheit mit automatisch generierten Untertiteln, um Ihre Botschaft für alle zugänglich zu machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie mit Ihrem Team
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren und teilen Sie Videos in verschiedenen Formaten, die für interne Plattformen oder Lernmanagementsysteme geeignet sind, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft jeden Mitarbeiter erreicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende interne Botschaften gestalten

Produzieren Sie überzeugende und motivierende Videos für Führungsbotschaften, Unternehmensupdates oder kulturelle Briefings, um einen positiven und einheitlichen Teamgeist zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere internen Kommunikations- und Schulungsinitiativen verbessern?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoplattform, die als ultimatives Werkzeug für Mitarbeiter-Briefing-Videos konzipiert ist. Sie vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Mitarbeiterschulungs- und Onboarding-Videos und steigert die Informationsspeicherung in Ihrer internen Kommunikation erheblich. Durch den Einsatz von AI verwandelt HeyGen statische Inhalte in dynamische visuelle Lernerfahrungen für Ihr Team.

Welche Anpassungsoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Videos zur Verfügung?

Mit HeyGen erhalten Sie umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und integrieren Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten, um konsistente, professionell aussehende AI-Videos zu produzieren. Sie können auch aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um Ihre Marke effektiv zu repräsentieren und sicherzustellen, dass jedes Video Ihren einzigartigen Stil widerspiegelt.

Kann ich mit HeyGen einfach hochwertige AI-Videos aus Text erstellen?

Absolut, HeyGen macht die Erstellung hochwertiger AI-Videos einfach mit seiner Text-zu-Video-Funktion. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar, und HeyGen generiert in wenigen Minuten ein poliertes Video mit professionellem Voiceover. Dieses effiziente Video-Tool ermöglicht es jedem, überzeugende Inhalte zu produzieren, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Wie unterstützt HeyGen globale Zielgruppen und das Teilen erstellter Videos?

HeyGen ermöglicht eine breite Reichweite, indem es automatisierte Untertitel für Barrierefreiheit und verbessertes Verständnis für diverse Zielgruppen bietet. Darüber hinaus ermöglicht die innovative 1-Klick-Übersetzungsfunktion, Ihre Videos mühelos für globale Teams anzupassen. Sobald sie perfektioniert sind, können Sie Videos einfach in verschiedenen Formaten exportieren und teilen oder sogar in Ihr bestehendes LMS integrieren, um eine nahtlose Verteilung zu gewährleisten.

