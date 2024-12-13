Videoerstellung für Mitarbeiterleistungen für ansprechende HR-Inhalte

Vereinfachen Sie Ihre HR-Kommunikation und erstellen Sie schnell überzeugende Videos mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das das umfassende Leistungspaket für Mitarbeiter in einem freundlichen und ansprechenden Stil mit animierten Grafiken und mitreißender Hintergrundmusik präsentiert, wobei HeyGens Sprachgenerierung für klare und einladende Kommunikation genutzt wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für aktuelle Mitarbeiter, das die Optionen des Gesundheitsplans in einem professionellen und informativen visuellen Stil darstellt, mit sauberen, illustrativen Grafiken und einem ruhigen, beruhigenden Ton, verstärkt durch automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Employer-Branding-Video für potenzielle Bewerber, das die Unternehmenskultur und Vorteile in einem modernen, dynamischen und inspirierenden visuellen Stil hervorhebt, der mit unserer Marken-Grafikcharta übereinstimmt, und nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen als Grundlage für eine schnelle Erstellung.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Informationsvideo für alle Mitarbeiter, das die vierteljährlichen Aktienplan-Updates und andere wichtige Mitarbeiterleistungen erklärt, mit einer klaren und prägnanten professionellen visuellen Ästhetik, dynamischen Textanimationen und einem selbstbewussten AI-Avatar, um die Botschaft effektiv zu übermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Videoersteller für Mitarbeiterleistungen funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende HR- und Mitarbeitervideos, um komplexe Leistungen mit einem professionellen Touch zu erklären und Klarheit und Wirkung für Ihr Team zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen oder fügen Sie Ihr Leistungsskript in den Text-zu-Video-Editor ein, um schnell mit der Erstellung Ihres Videos zu Mitarbeiterleistungen zu beginnen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Marke und Stimme hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video zu Mitarbeiterleistungen, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert und sicherstellt, dass Ihre Botschaft klar und konsistent übermittelt wird.
3
Step 3
Verbesserungen anwenden
Verbessern Sie Ihre Botschaft, indem Sie automatische Untertitel aktivieren, um die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Publikums zu erhöhen und sicherzustellen, dass jedes Detail Ihrer Leistungen verstanden wird.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr professionelles HR- und Mitarbeitervideo, indem Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, und es bereitstellen, um es mit Ihrem Team zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Onboarding und die Ausbildung von Mitarbeitern

Skalieren Sie die Erstellung von Videos zu Mitarbeiterleistungen und Onboarding-Inhalten, um eine konsistente und ansprechende Informationsvermittlung an alle Mitarbeiter sicherzustellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung ansprechender Videos zu Mitarbeiterleistungen?

HeyGen ermöglicht die einfache Erstellung von Videos für fesselnde Inhalte zu Mitarbeiterleistungen mit AI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und ansprechend ist. Sie können auch Anpassungen an Ihrer Marken-Grafikcharta vornehmen, um ein konsistentes Employer Branding zu gewährleisten.

Kann HeyGen zur Erstellung von Onboarding-Videos und HR-Erklärvideos verwendet werden?

Ja, HeyGen ist ein idealer HR-Videoersteller für die Produktion professioneller Onboarding-Videos und detaillierter HR-Erklärvideos. Es vereinfacht den Prozess mit Text-zu-Video-Funktionen und Sprachgenerierung, wodurch komplexe Themen für Mitarbeiter leicht verständlich werden.

Wie kann HeyGen sicherstellen, dass unsere HR-Videos mit den Markenrichtlinien übereinstimmen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten an Ihre Marken-Grafikcharta, sodass Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten nahtlos in Ihre HR- und Mitarbeitervideos integrieren können. Dies gewährleistet ein konsistentes Employer Branding in all Ihren Videokommunikationen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten Videoersteller für Mitarbeiterleistungen?

HeyGen optimiert die Erstellung von Videos zu Mitarbeiterleistungen mit Funktionen wie AI-Avataren, automatischen Untertiteln und einem benutzerfreundlichen Online-Videoeditor. Dies ermöglicht HR-Teams, schnell hochwertige, zugängliche Inhalte zu produzieren, ohne fortgeschrittene Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

