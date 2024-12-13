Ihr Video-Generator für Mitarbeiterleistungen für HR-Teams

Verbessern Sie die interne Kommunikation mit professionellen Videos. Erstellen Sie mühelos Sprachaufnahmen für klare Erklärungen.

Erstellen Sie ein einladendes 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das die wichtigsten Mitarbeiterleistungen in einem ansprechenden, professionellen Ton erklärt. Dieses Video sollte klare visuelle Elemente und eine freundliche Stimme enthalten, die nahtlos mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wird, um sicherzustellen, dass sich jedes neue Teammitglied von Anfang an informiert und wertgeschätzt fühlt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für bestehende Mitarbeiter, das eine kürzliche Aktualisierung unseres Gesundheitsleistungspakets detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, wobei ein ansprechender AI-Avatar verwendet wird, um komplexe Informationen klar zu präsentieren und so unsere Anforderungen an den Video-Generator für Mitarbeiterleistungen zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Arbeitgebermarken-Video, das sich an potenzielle Kandidaten und Recruiter richtet und unsere lebendige Unternehmenskultur sowie einzigartige Talentgewinnungsinitiativen präsentiert. Die Ästhetik sollte modern und inspirierend sein und aus HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung schöpfen, um überzeugende visuelle Elemente zu schaffen, die hervorheben, was unseren Arbeitsplatz besonders macht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 50-sekündiges Video für alle Mitarbeiter, das erklärt, wie ein bestimmtes Wellness-Programm genutzt werden kann. Dieses HR-Video-Projekt sollte professionelle Video-Vorlagen und Szenen nutzen, um eine schnelle und konsistente Produktion zu gewährleisten und wichtige Informationen mit einem klaren und ermutigenden Audiostil zu vermitteln.
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Generator für Mitarbeiterleistungen funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Videos zu Leistungen, die Talente anziehen und Ihr Team informiert halten, mit unserem KI-gestützten HR-Video-Generator.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Leistungsinformationen oder Ihres Skripts. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Worte mühelos in ein professionelles Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an, um den Ton und die Marke Ihres Unternehmens widerzuspiegeln.
3
Step 3
Branding & Sprachaufnahme anwenden
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens mit unseren Branding-Kontrollen anwenden. Erstellen Sie mühelos eine natürlich klingende Sprachaufnahme für Ihre Inhalte.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video perfekt ist, laden Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen herunter, bereit für alle Ihre internen Kommunikationsbedürfnisse.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Stärkung der Arbeitgebermarke und Unternehmenskultur

Erstellen Sie überzeugende Arbeitgebermarken-Videos und Mitarbeiterzeugnisse, um Top-Talente anzuziehen und eine positive Unternehmenskultur zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Videos zu Mitarbeiterleistungen für HR-Teams vereinfachen?

HeyGen fungiert als KI-gestützter Video-Generator, der HR-Teams ermöglicht, schnell hochwertige Videos zu Leistungen und internen Kommunikationsinhalten zu produzieren. Nutzen Sie die intuitive Plattform, um überzeugende Botschaften zu erstellen, die das Verständnis und die Einbindung der Mitarbeiter mühelos verbessern.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der internen Kommunikation und Talentgewinnung?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Skripte in professionelle Videos für Onboarding, Unternehmenskultur und Arbeitgebermarkenbildung zu verwandeln. Dies vereinfacht die Inhaltserstellung für HR-Teams und macht die Kommunikation dynamischer und zugänglicher.

Bietet HeyGen Video-Vorlagen, um die Produktion von HR-bezogenen Inhalten zu beschleunigen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Video-Vorlagen, die die Erstellung von Inhalten für Mitarbeiterzeugnisse, Onboarding und Unternehmenskultur-Videos beschleunigen. Diese Vorlagen ermöglichen es HR-Teams, schnell professionelle Videos zu erstellen, ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung.

Kann HeyGen HR-Teams dabei helfen, professionelle Arbeitgebermarken-Videos mit individuellem Branding zu erstellen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es HR-Teams, polierte Arbeitgebermarken-Videos zu produzieren, einschließlich Optionen für Sprachgenerierung und automatische Untertitel. Sie können problemlos das Logo und die Farben Ihrer Marke integrieren, um eine konsistente Botschaft der Unternehmenskultur zu bewahren und Top-Talente anzuziehen.

