Mitarbeiterankündigungsvideo-Generator: Schnell & Professionell

Produzieren Sie schnell fesselnde Mitarbeiterankündigungen und verbessern Sie die Teamkommunikation mit Text-zu-Video.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, das einen freundlichen KI-Avatar nutzt, um die Unternehmenskultur und wichtige Teammitglieder vorzustellen. Sprechen Sie neue Mitarbeiter direkt mit einem warmen, einladenden visuellen Stil und einem klaren, ermutigenden Audio-Ton an, um einen ansprechenden ersten Eindruck durch Ihren HeyGen-Mitarbeiterankündigungsvideo-Generator zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo zur Feier eines wichtigen Unternehmensmeilensteins, das darauf abzielt, alle Mitarbeiter zu informieren und zu motivieren. Der visuelle Stil sollte dynamisch und professionell sein, mit einem optimistischen Audiotrack, der leicht durch die Umwandlung eines Skripts in ein Video mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skript erstellt werden kann, um wirkungsvolle Unternehmensankündigungsvideos zu erzeugen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Video, das einen zentralen Unternehmenswert präsentiert, um das Branding und die Kultur bei aktuellen Mitarbeitern und potenziellen Neueinstellungen zu stärken. Verwenden Sie eine visuell inspirierende Ästhetik mit einer anspruchsvollen Farbpalette und einem motivierenden Audiostil, indem Sie HeyGens präzise Voiceover-Generierung für eine überzeugende Erzählung nutzen, die professionelle Videos aufwertet.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 20-sekündiges internes Video für ein ansprechendes Update zu einer neuen Produktfunktion, das auf relevante Abteilungsteams abzielt. Das Video sollte einen informativen, eleganten visuellen Stil haben, ergänzt durch klare, prägnante Audioinhalte, wobei HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für B-Roll genutzt und Untertitel/Untertitel für Barrierefreiheit im End-to-End-Videoerstellungsprozess hinzugefügt werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiterankündigungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiterankündigungsvideos. Nutzen Sie KI-gestützte Tools und professionelle Vorlagen, um wichtige Updates mit Wirkung und Stil zu vermitteln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen, um Ihre Ankündigung zu starten und Zeit bei der Erstellung zu sparen.
2
Step 2
Passen Sie es mit Ihrer Marke an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Assets Ihrer Marke einbinden, Ihre eigenen Medien hochladen oder aus einer Reihe realistischer KI-Avatare für Ihren Präsentator auswählen.
3
Step 3
Erzeugen Sie Stimme und Untertitel
Verbessern Sie Ihre Botschaft mit KI-Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen, um sicherzustellen, dass Ihre Ankündigung klar gehört wird.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Rendern Sie Ihre professionellen Videos mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporten, sodass Sie sie nahtlos auf verschiedenen Plattformen teilen können.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie Einarbeitung & Anerkennung

.

Präsentieren Sie Mitarbeiterleistungen und optimieren Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit ansprechenden KI-Videos, die Anerkennung verbessern und die Integration beschleunigen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, visuell fesselnde Videos für Ankündigungen zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle und visuell fesselnde Videos mühelos zu erstellen. Sein KI-Video-Generator bietet dynamische Animationen, eine reichhaltige Stock-Medienbibliothek und anpassbare Videovorlagen, die sicherstellen, dass Ihre Ankündigungen hervorstechen.

Welche Branding-Optionen bietet HeyGen für Unternehmensankündigungsvideos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Markenfarben und Ihr Logo nahtlos in Unternehmensankündigungsvideos zu integrieren. Dies hilft, eine konsistente markenfokussierte Erzählweise in all Ihren internen Kommunikationsmitteln aufrechtzuerhalten.

Ermöglicht HeyGen die Erstellung von Skript-zu-Video mit KI-Avataren?

Ja, HeyGen bietet einen End-to-End-Videoerstellungsprozess, der Ihr Skript mühelos in ein Video verwandelt. Sie können realistische KI-Avatare und KI-Voiceover-Funktionen nutzen, um Ihre Botschaft ohne komplexe Bearbeitung zum Leben zu erwecken.

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung ansprechender Mitarbeiterankündigungsvideos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Mitarbeiterankündigungsvideo-Generator, der die Erstellung ansprechender, kurzer Videos für interne Kommunikation wie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder Unternehmensupdates vereinfacht. Seine einfachen Anpassungsfunktionen und vorgefertigten Szenen ermöglichen dynamisches visuelles Storytelling ohne großen Aufwand.

