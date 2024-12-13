HeyGen bietet robuste Funktionen, um die emotionale Wirkung Ihrer Videos durch strategisches Skripten, ausdrucksstarke AI-Avatare und natürliche Sprachübertragungen zu beeinflussen. Obwohl es keinen direkten Emotionsregler gibt, ermöglicht die Kombination dieser Elemente zusammen mit der Soundtrack-Generierung und anpassbaren Videovorlagen, gewünschte Stimmungen effektiv zu vermitteln und überzeugende Videos zu erstellen.