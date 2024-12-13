Erstellen Sie einen überzeugenden 45-sekündigen PSA zur Katastrophenvorsorge, der sich an Familien richtet und wesentliche Schritte zur Sicherheit zu Hause während eines Stromausfalls veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte beruhigend und klar sein, wobei freundliche AI-Avatare die Zuschauer durch jede Aktion führen, begleitet von einer ruhigen und informativen Stimme. Dieses Video zur Notfallvorsorge wird die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um wichtige Informationen effektiv zu vermitteln.

