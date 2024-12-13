Notstromaggregat: Unverzichtbare Energie für jede Krise

Sichern Sie kritische Operationen mit unseren robusten Notstromaggregaten. Kommunizieren Sie wichtige Updates schnell mit 'Text-zu-Video aus Skript' für eine nahtlose Katastrophenreaktion.

528/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Werbevideo für Hausbesitzer und Kleinunternehmer, das die Sicherheit durch Notstromaggregate mit automatischem Umschalter hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, modern und beruhigend sein, nahtlose Stromübergänge zeigen und wesentliche Sicherheitsmerkmale betonen, unterstützt durch eingeblendeten Text. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine polierte, beruhigende Erzählung hinzuzufügen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Bildungssegment für Beschaffungsspezialisten und Facility Manager, das die Vorteile eines kraftstoffeffizienten Dual-Fuel-Generators untersucht. Das Video sollte einen detaillierten und informativen visuellen Ansatz verfolgen, technische Diagramme einbeziehen und die betrieblichen Vorteile demonstrieren, alles präsentiert von einem professionellen Erklärer. Setzen Sie HeyGens AI-Avatare ein, um komplexe Informationen klar und ansprechend zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine dynamische 30-sekündige Anzeige, die sich an die Industrie und große Katastrophenhilfsorganisationen richtet und die robuste Bauweise und hohe Leistung von industriellen Notstromaggregaten hervorhebt. Die visuellen Elemente sollten beeindruckend sein und Generatoren zeigen, die unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten, unterstützt von einer starken, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um kraftvolle Aufnahmen von realen Anwendungen zu erhalten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Notstromaggregate funktionieren

Kommunizieren Sie effektiv den Einsatz, Betrieb und die Wartung von Notstromaggregaten mit HeyGens intuitiver Videoplattform, um eine klare Katastrophenreaktionsbereitschaft sicherzustellen.

1
Step 1
Wählen Sie eine passende Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus verschiedenen Vorlagen & Szenen in HeyGen, um Szenarien für Katastrophenhilfe-Generatoren und Notstromlösungen zu visualisieren.
2
Step 2
Erstellen Sie informative Skripte
Entwickeln Sie klare Erklärungen zu Merkmalen wie Kraftstoffeffizienz oder Betriebsverfahren und nutzen Sie Text-zu-Video aus Skript, um professionelle Erzählungen zu generieren.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Demonstrationen hinzu
Integrieren Sie AI-Avatare, um Zuschauer visuell durch kritische Aspekte wie Fernüberwachung oder Sicherheitsprotokolle für Notstromaggregate zu führen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihren Leitfaden
Finalisieren Sie Ihren Anleitungsinhalt und nutzen Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um Ihren umfassenden Leitfaden zu effektiven Katastrophenreaktionsstrategien zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Informationsverbreitung

.

Erstellen und teilen Sie schnell dringende Updates und Anweisungen zu Notstromaggregaten während der Katastrophenreaktion.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die schnelle Videoproduktion?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Text mühelos in Videos zu verwandeln, indem realistische AI-Avatare und fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie eingesetzt werden. Dieser optimierte Prozess beschleunigt die Content-Produktion erheblich für verschiedene Bedürfnisse.

Kann ich die Identität meiner Marke in Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, integrieren?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und bevorzugte Farbschemata zu integrieren. Sie können auch die umfangreiche Medienbibliothek nutzen oder eigene Assets hochladen, um ein wirklich personalisiertes und professionelles Video zu erstellen.

Welche technischen Videoausgabeoptionen sind in HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet vielseitige Anpassungsmöglichkeiten für das Seitenverhältnis und diverse Exportoptionen, um verschiedenen Plattformen gerecht zu werden. Zudem können automatisch Untertitel und Bildunterschriften generiert werden, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt zugänglich und für unterschiedliche Betrachtungsumgebungen optimiert ist.

Unterstützt HeyGen fortschrittliche Voiceover-Funktionen für Videos?

Ja, HeyGen verfügt über fortschrittliche Voiceover-Generierung, die es Ihnen ermöglicht, hochwertige Erzählungen direkt aus Ihrem Skript zu erstellen. Dies eliminiert die Notwendigkeit externer Aufnahmen und optimiert Ihren Produktionsablauf für eine effiziente Videoproduktion.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo