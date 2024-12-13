HeyGen unterstützt die breite Verteilung und Zugänglichkeit von kritischen Sicherheitsschulungsvideos durch Funktionen wie AI-Voiceovers und den AI-Untertitel-Generator. Diese stellen sicher, dass Ihre Notfallvorbereitungsinhalte klar und für ein vielfältiges Publikum konsumierbar sind und sich leicht in LMS-Plattformen für umfassende Reichweite integrieren lassen.