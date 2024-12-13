E-Mail-Video-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Nachrichten

Erstellen Sie schnell und einfach personalisierte Video-E-Mails mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Generierung aus Skripten.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das zeigt, wie ein Vertriebsprofi sofort personalisierte Video-E-Mails an potenzielle Kunden senden kann, um die Interaktion zu erhöhen. Dieses Video sollte sich an Kleinunternehmer und Vertriebsteams richten und einen dynamischen, professionellen visuellen Stil mit einem selbstbewussten AI-Avatar zeigen, der die Botschaft vermittelt und die Einfachheit der Erstellung solcher Marketinginhalte mit HeyGens AI-Avataren für eine optimierte Kommunikation hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für Content-Ersteller und Social-Media-Manager, das die schnelle Umwandlung eines Blogbeitrags in ein ansprechendes Kurzvideo für soziale Medien demonstriert. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, ergänzt durch eine lebhafte Stimme, die betont, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten mühelos dynamische Inhalte generieren kann.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungen und HR-Profis, das zeigt, wie man schnell ein professionelles Onboarding-Modul erstellt. Das Video sollte einen sauberen, unternehmensgerechten visuellen Stil mit einer beruhigenden, autoritativen Stimme annehmen und die Effizienz hervorheben, die durch die Nutzung von HeyGens vorgefertigten Vorlagen zur Erstellung hochwertiger AI-Video-Generator-Inhalte für die interne Kommunikation gewonnen wird.
Beispiel-Prompt 3
Ein 40-sekündiges Video sollte sich an E-Commerce-Unternehmen und Produktvermarkter richten und zeigen, wie man einfach eine professionelle Stimme zu Produktdemonstrationsvideos hinzufügt, ohne komplexe Studioeinrichtungen. Die visuelle Ästhetik muss elegant und produktorientiert sein, unterstützt von HeyGens robuster Sprachgenerierung für ansprechende Erklärungen, die den gesamten Video-Bearbeitungsprozess vereinfachen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der E-Mail-Video-Generator funktioniert

Erstellen und senden Sie mühelos ansprechende Videobotschaften direkt aus Ihrem Posteingang, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Kommunikation zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video mit AI-Avataren
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Skripts oder wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre professionelle Sprachaufnahme hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie Sprachgenerierung nutzen, um Ihre Botschaft klar und effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding-Elementen an
Wenden Sie das einzigartige Logo und Farbschema Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen an, um visuelle Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr personalisiertes Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und exportieren Sie sie, indem Sie das Seitenverhältnis für eine optimale Anzeige in personalisierten Video-E-Mails anpassen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie interne und externe Kommunikation

.

Erstellen Sie mühelos klare und prägnante Videobotschaften für Unternehmensupdates, Ankündigungen und Newsletter, um die Informationsaufnahme zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann der AI-Video-Generator von HeyGen meine Inhaltserstellung verbessern?

HeyGens leistungsstarker AI-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, Text in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und dynamischen visuellen Effekten zu verwandeln. Dies optimiert Ihren Inhaltserstellungsprozess und ist ideal für Marketing und soziale Medien.

Kann ich mit den AI-Funktionen von HeyGen personalisierte Video-E-Mails erstellen?

Ja, HeyGen ist darauf spezialisiert, personalisierte Video-E-Mails in großem Maßstab zu generieren. Nutzen Sie unseren AI-Avatar-Generator und vorgefertigte Vorlagen, um einzigartige Videobotschaften zu erstellen, die das Engagement erheblich steigern und die Kommunikation mit Ihrem Publikum optimieren.

Welche kreativen Anpassungsoptionen gibt es für Videos in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Anpassungsmöglichkeiten, darunter eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren und fortschrittliche Text-zu-Video-Generierung. Sie können auch verschiedene Sprachaufnahmen, sprechende Köpfe und vorgefertigte Vorlagen nutzen, um Ihre Videoinhalte vollständig anzupassen.

Ist HeyGen ein effektives Werkzeug zur Erstellung von AI-generierten Videoinhalten für soziale Medien?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, schnell hochwertige, AI-generierte Videoinhalte zu produzieren, die perfekt für soziale Medien geeignet sind. Unser intuitiver AI-Video-Editor und die große Auswahl an Vorlagen sorgen dafür, dass Ihre Videos fesselnd und markengerecht für verschiedene Plattformen sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo