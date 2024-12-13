E-Mail-Marketing-Videoersteller: Erstellen Sie fesselnde Kampagnen

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 30-sekündiges E-Mail-Marketing-Video, das sofort Ihre Klickrate erhöht. Dieses Szenario sieht einen Kleinunternehmer oder Marketingmanager vor, der schnell aus HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen auswählt, um eine dynamische, mitreißende Promotion zu erstellen, komplett mit inspirierender Hintergrundmusik, die ihr Produkt oder ihre Dienstleistung mit minimalem Aufwand präsentiert.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 45-sekündiges professionelles Marketingvideo, das sich an digitale Vermarkter und Agenturen richtet und zeigt, wie ein AI-Video-Editor ihre Strategie transformieren kann. Dieses Video sollte eine polierte, autoritative Stimme enthalten, die die Zuschauer durch den Prozess der Erstellung hochwertiger Marketingvideos führt und die nahtlose Integration der Voiceover-Generierung für konsistente Markenbotschaften hervorhebt.
Erstellen Sie ein 60-sekündiges ansprechendes Video für Content-Ersteller und Social-Media-Manager, das die Kraft zeigt, einfachen Text in animierte Videos für Social-Media-Marketing zu verwandeln. Dieses Szenario erfordert eine visuell reiche, freundliche und gesprächige Präsentation, die aktiv HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten zeigt, um schriftliche Inhalte mühelos in fesselnde Kurzfilme zu verwandeln.
Produzieren Sie ein prägnantes 15-sekündiges Promo-Video für Markenmanager und E-Commerce-Unternehmen, das die Markenidentität und plattformübergreifende Konsistenz betont. Der visuelle Stil sollte sauber und direkt sein und markenkonforme Farben verwenden, um zu zeigen, wie HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte sicherstellt, dass ihre E-Mail-Marketing-Videos auf jedem Kanal perfekt aussehen und eine kohärente Botschaft vermitteln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der E-Mail-Marketing-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Marketingvideos für Ihre E-Mail-Kampagnen, indem Sie statische Nachrichten in dynamische Inhalte verwandeln, die Aufmerksamkeit erregen und zum Handeln anregen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller **kostenloser Video-Vorlagen** wählen, die für verschiedene Marketingbedürfnisse entwickelt wurden, oder starten Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre Geschichte zu gestalten. Dies nutzt HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um Ihre Kreation zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende visuelle Elemente hinzu
Füllen Sie Ihr Video mit überzeugenden visuellen Elementen, indem Sie HeyGens fortschrittliche **AI-Avatare** nutzen oder Ihre eigenen Medien hochladen. Integrieren Sie mühelos Ihre **Markenidentität** mit benutzerdefinierten Logos, Farben und Schriftarten, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu wahren.
3
Step 3
Verleihen Sie Ihrem Video professionellen Schliff
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen Akzenten. Nutzen Sie unsere **Voiceover-Generierung** für klare Erzählungen, fügen Sie mitreißende Hintergrundmusik hinzu und verfeinern Sie Ihre Botschaft mit dynamischen Untertiteln. Unsere intuitiven **Video-Bearbeitungstools** machen die Anpassung nahtlos.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr **E-Mail-Marketing**-Video und exportieren Sie es im optimalen Format für Ihre Kampagnen. Mit HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte können Sie sicherstellen, dass Ihr Video auf jedem Gerät perfekt aussieht, bereit zum Einbetten und um Ergebnisse zu liefern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Erstellen Sie überzeugende AI-Videos, um Kundenerfolge hervorzuheben und Vertrauen und Glaubwürdigkeit in Ihren E-Mail-Marketing-Bemühungen aufzubauen.

Wie kann HeyGen als effektiver E-Mail-Marketing-Videoersteller dienen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Videos für E-Mail-Marketing-Kampagnen zu erstellen. Nutzen Sie den AI-Video-Editor, AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um ansprechende Marketingvideos zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement steigern.

Bietet HeyGen Vorlagen für die schnelle Videoerstellung an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl kostenloser Video-Vorlagen und intuitive Drag-and-Drop-Tools, die es einfach machen, Promo-Videos oder animierte Videos schnell zu erstellen. Diese Vorlagen sind darauf ausgelegt, Ihnen den Einstieg in Ihre Marketingvideos zu erleichtern, ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung zu benötigen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Markenidentität in Marketingvideos zu wahren?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Markenidentität in allen Marketingvideos konsistent bleibt, durch umfassende Branding-Kontrollen wie benutzerdefinierte Logos und Farben. Zusätzlich helfen Funktionen wie Voiceover-Generierung und Untertitel dabei, Ihre Botschaft für maximale Wirkung zu verfeinern.

Kann ich hochwertige Produktvideos mit HeyGens AI-Video-Editor erstellen?

Absolut. HeyGen fungiert als leistungsstarker Produktvideoersteller, der es Ihnen ermöglicht, hochwertige Videomarketing-Inhalte mit seinem fortschrittlichen AI-Video-Editor zu produzieren. Nutzen Sie Funktionen wie Text-zu-Video und eine umfangreiche Medienbibliothek, um Ihre Produkte effektiv zu präsentieren.

