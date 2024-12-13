Erstellen Sie ein 1-minütiges Einführungsvideo-Tutorial für Kleinunternehmer, die neu im E-Mail-Marketing sind, und zeigen Sie, wie sie ihre erste Kampagne einrichten. Der visuelle Stil sollte hell und ermutigend sein, mit klaren Texten auf dem Bildschirm und einer freundlichen, optimistischen Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die wichtigsten Schritte zu präsentieren, und Text-zu-Video aus dem Skript, um effizient den Lehrinhalt zu generieren, sodass der Prozess, ein E-Mail-Marketing-Tutorial-Videoersteller zu werden, für alle zugänglich ist.

Video Generieren