Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Schulmarketingvideo, um eine Frühjahrs-Spendenaktion zu bewerben, die sich an Eltern und die erweiterte Schulgemeinschaft richtet. Das Video sollte einen professionellen, aber warmen visuellen Stil annehmen und einen AI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Veranstaltungsdetails vermittelt. Stellen Sie sicher, dass alle wesentlichen Informationen klar mit Untertiteln/Unterlegungen für Barrierefreiheit präsentiert werden.
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Einführungsvideo für die Klasse, in dem ein neuer Lehrer die Schüler und ihre Eltern willkommen heißt und einen kurzen, freundlichen Rundgang durch das Klassenzimmer bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte einladend und persönlich sein und Bilder aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen. Erstellen Sie das Skript und generieren Sie das Video nahtlos mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges kreatives Lehrvideo vor, in dem ein Grundschüler einen dynamischen Videobuchbericht über seine Lieblingsgeschichte gibt und Charaktere und Handlungspunkte präsentiert. Der visuelle Stil sollte enthusiastisch und abwechslungsreich sein, vielleicht mit verschiedenen visuellen Layouts experimentieren. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um das Video für verschiedene Plattformen anzupassen, und verwenden Sie verschiedene Vorlagen und Szenen, um die Geschichte zum Leben zu erwecken.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie die Erstellung von Lehrinhalten.
Ermöglichen Sie Lehrern, schnell fesselnde Lehrvideos und digitale Lektionen für Grundschüler zu erstellen und Lernmöglichkeiten zu erweitern.
Beleben Sie das Lernen im Klassenzimmer.
Verwandeln Sie komplexe Themen wie historische Ereignisse oder wissenschaftliche Konzepte in lebendige, leicht verständliche animierte Videos für junge Lernende.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen Grundschullehrern helfen, fesselnde Videos zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Grundschullehrern, mühelos fesselnde Lehrvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Die intuitive Plattform und die einsatzbereiten Vorlagen vereinfachen den Videoproduktionsprozess und machen das Lernen für Schüler unterhaltsam und zugänglich.
Welche Funktionen machen HeyGen zu einem idealen Lehrvideoersteller für Lehrer?
HeyGen bietet Lehrern leistungsstarke Funktionen wie realistische AI-Avatare, automatisierte Sprachübertragung und dynamische Untertitel für zugängliche Inhalte. Die umfangreiche Medienbibliothek der Plattform, kombiniert mit Drag-and-Drop-Bearbeitung und benutzerdefinierten Animationen, ermöglicht es Lehrern, mühelos hochwertige Lehrinhalte zu produzieren.
Ist HeyGen einfach zu bedienen für die Videoproduktion ohne Vorkenntnisse?
Ja, HeyGen ist mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche gestaltet, die professionelle Videoproduktion auch ohne Vorkenntnisse zugänglich macht. Die intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität und die vorgefertigten Videovorlagen sorgen dafür, dass Lehrer mühelos überzeugende Lehrvideos erstellen können.
Welche Arten von Lehrvideos können mit HeyGen erstellt werden?
Mit HeyGen können Lehrer eine Vielzahl von Lehrvideos erstellen, darunter interaktive Lehrpläne, Anleitungen und fesselnde Erklärvideos für Online-Kurse oder den Unterricht. Die Plattform unterstützt vielfältige Lehrinhalte, von Vokabeln bis hin zu Schulmarketingvideos, und verbessert das Lernen in verschiedenen Fächern.