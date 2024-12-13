Grundschul-Videoersteller für fesselnde Lektionen

Erstellen Sie mühelos fesselnde Lehrvideos mit AI-Avataren, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Lehrvideo für Grundschüler, das den Wasserkreislauf auf eine unterhaltsame und einprägsame Weise erklärt. Der visuelle Stil sollte hell und cartoonhaft sein, mit einem freundlichen Ton in der Sprachübertragung, um die Lehrpläne leicht verständlich zu machen. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um eine fesselnde Erzählung zu gestalten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Schulmarketingvideo, um eine Frühjahrs-Spendenaktion zu bewerben, die sich an Eltern und die erweiterte Schulgemeinschaft richtet. Das Video sollte einen professionellen, aber warmen visuellen Stil annehmen und einen AI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Veranstaltungsdetails vermittelt. Stellen Sie sicher, dass alle wesentlichen Informationen klar mit Untertiteln/Unterlegungen für Barrierefreiheit präsentiert werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Einführungsvideo für die Klasse, in dem ein neuer Lehrer die Schüler und ihre Eltern willkommen heißt und einen kurzen, freundlichen Rundgang durch das Klassenzimmer bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte einladend und persönlich sein und Bilder aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen. Erstellen Sie das Skript und generieren Sie das Video nahtlos mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges kreatives Lehrvideo vor, in dem ein Grundschüler einen dynamischen Videobuchbericht über seine Lieblingsgeschichte gibt und Charaktere und Handlungspunkte präsentiert. Der visuelle Stil sollte enthusiastisch und abwechslungsreich sein, vielleicht mit verschiedenen visuellen Layouts experimentieren. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um das Video für verschiedene Plattformen anzupassen, und verwenden Sie verschiedene Vorlagen und Szenen, um die Geschichte zum Leben zu erwecken.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Grundschul-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie fesselnde und lehrreiche Videos für Grundschüler und Klassenzimmer mit intuitiven Werkzeugen, die das Lernen für alle unterhaltsam und zugänglich machen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Starten Sie Ihr Projekt schnell, indem Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen wählen, die auf Lehrinhalte zugeschnitten sind. Diese Funktion vereinfacht den Videoproduktionsprozess für Lehrer und Schüler gleichermaßen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Laden Sie einfach Ihre eigenen Videos und Bilder hoch oder wählen Sie aus unserer umfangreichen Medienbibliothek. Integrieren Sie lehrreiche Visuals und relevantes Filmmaterial, um Ihre Lektionen zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie fesselnde Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit dynamischen Textanimationen, Musik und Sprachübertragungen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Animationen, um wichtige Informationen hervorzuheben und junge Lernende aufmerksam zu halten.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in Ihrem gewünschten Format und teilen Sie es mit Schülern, Eltern oder auf Plattformen im Klassenzimmer, um Reichweite und Engagement zu maximieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie die Schulkommunikation und das Engagement

Produzieren Sie mühelos fesselnde Videos für Schulankündigungen, Veranstaltungs-Highlights oder Schülerprojektpräsentationen auf verschiedenen Plattformen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Grundschullehrern helfen, fesselnde Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Grundschullehrern, mühelos fesselnde Lehrvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Die intuitive Plattform und die einsatzbereiten Vorlagen vereinfachen den Videoproduktionsprozess und machen das Lernen für Schüler unterhaltsam und zugänglich.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem idealen Lehrvideoersteller für Lehrer?

HeyGen bietet Lehrern leistungsstarke Funktionen wie realistische AI-Avatare, automatisierte Sprachübertragung und dynamische Untertitel für zugängliche Inhalte. Die umfangreiche Medienbibliothek der Plattform, kombiniert mit Drag-and-Drop-Bearbeitung und benutzerdefinierten Animationen, ermöglicht es Lehrern, mühelos hochwertige Lehrinhalte zu produzieren.

Ist HeyGen einfach zu bedienen für die Videoproduktion ohne Vorkenntnisse?

Ja, HeyGen ist mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche gestaltet, die professionelle Videoproduktion auch ohne Vorkenntnisse zugänglich macht. Die intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität und die vorgefertigten Videovorlagen sorgen dafür, dass Lehrer mühelos überzeugende Lehrvideos erstellen können.

Welche Arten von Lehrvideos können mit HeyGen erstellt werden?

Mit HeyGen können Lehrer eine Vielzahl von Lehrvideos erstellen, darunter interaktive Lehrpläne, Anleitungen und fesselnde Erklärvideos für Online-Kurse oder den Unterricht. Die Plattform unterstützt vielfältige Lehrinhalte, von Vokabeln bis hin zu Schulmarketingvideos, und verbessert das Lernen in verschiedenen Fächern.

