Erstellen Sie wirkungsvolle Kampagnen mit einem Wahlwerbungsvideo-Ersteller

Nutzen Sie die Kraft von KI-Avataren, um mühelos ansprechende Wahlvideos zu erstellen, indem Sie vorgefertigte Videovorlagen und Branding-Elemente verwenden.

474/2000

Beispiele erkunden

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung 1
Binden Sie Ihr Publikum mit einem 60-Sekunden-Werbevideo ein, das mit HeyGens Videobearbeitungssoftware und vorgefertigten Videovorlagen erstellt wurde. Perfekt für politische Berater und Social-Media-Manager, kombiniert dieses Video eine Drag-and-Drop-Schnittstelle mit automatischer Untertitelgenerierung, um ein poliertes und professionelles Aussehen zu erzeugen. Der optimistische Audio-Stil und die klaren visuellen Elemente machen es ideal für die Verbreitung auf verschiedenen Social-Media-Plattformen.
Aufforderung 2
Erfassen Sie das Wesen Ihrer Kampagne in einem 30-sekündigen Wahlwerbespot mit den Vorlagen und Szenen von HeyGen. Zugeschnitten auf digitale Vermarkter und Kampagnenteams, nutzt dieses Video die Kraft der Text-zu-Sprache-Technologie, um eine klare und überzeugende Botschaft zu vermitteln. Der elegante visuelle Stil und die ansprechenden Audioelemente sorgen dafür, dass Ihr Video in der überfüllten digitalen Landschaft hervorsticht.
Aufforderung 3
Erstellen Sie eine fesselnde 90-Sekunden-Wahlkampferzählung mit Hilfe von HeyGens Sprachgenerierung und Unterstützung durch die Medienbibliothek. Zielgruppe sind Content-Ersteller und politische Analysten. Dieses Video verbindet informativen Inhalt mit packenden Visuals, um Zuschauer zu bilden und zu inspirieren. Der professionelle Audio-Stil und das hochwertige Archivmaterial machen es perfekt geeignet für ausführliches Erzählen von Wahlkampfgeschichten.
step previewstep preview
Kopieren Sie die Aufforderung
step previewstep preview
Fügen Sie es in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sieh zu, wie dein Video zum Leben erwacht
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie man einen Wahlwerbespot-Ersteller verwendet

Erstellen Sie mit Leichtigkeit wirkungsvolle Wahlwerbevideos mit unseren intuitiven Werkzeugen und Vorlagen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Wahlvideo-Vorlage
Beginnen Sie damit, aus einer Vielzahl von Videovorlagen für Wahlen auszuwählen, die darauf ausgelegt sind, die Botschaft Ihrer Kampagne einzufangen. Diese vorgefertigten Vorlagen bieten eine kreative Grundlage und ermöglichen es Ihnen, sich auf die Personalisierung Ihres Inhalts zu konzentrieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Markenelemente hinzu
Integrieren Sie die einzigartigen Markenelemente Ihrer Kampagne, wie Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihr Video mit Ihrer Gesamtstrategie übereinstimmt. Unsere Branding-Optionen erleichtern es, Konsistenz über alle Ihre Werbematerialien hinweg zu wahren.
3
Step 3
KI-Skripterstellung anwenden
Nutzen Sie den KI-Skriptgenerator, um fesselnde Skripte zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden. Diese Funktion hilft, den kreativen Prozess zu straffen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll ist.
4
Step 4
Export für soziale Medienkanäle
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es im optimalen Format für verschiedene Social-Media-Kanäle. Unsere Optionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses und zum Export stellen sicher, dass Ihr Video überall dort, wo es geteilt wird, großartig aussieht.

Anwendungsfälle

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Wahlwerbevideos mit KI-gesteuerten Werkzeugen, bietet nahtlose Videobearbeitungssoftware und Vorlagen für Wahlvideos, um überzeugende Geschichten zu erzählen. Nutzen Sie die Fähigkeiten von HeyGen, um leistungsstarke Videoanzeigen zu produzieren und Publikum über soziale Medienkanäle zu engagieren.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten mit fesselnden KI-Videos

.

Highlight campaign achievements and voter testimonials through dynamic video storytelling, boosting credibility and support.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen dabei helfen, ein Wahlwerbevideo zu erstellen?

HeyGen bietet einen robusten Wahlwerbevideo-Ersteller mit KI-Skripterstellung und vorgefertigten Videovorlagen, der es Ihnen ermöglicht, überzeugende Wahlkampfbotschaften mühelos zu gestalten. Die Drag-and-Drop-Oberfläche und die Markenkontrolle sorgen dafür, dass Ihr Video mit der Identität Ihrer Kampagne übereinstimmt.

Welche Funktionen bietet der Promo-Video-Maker von HeyGen?

HeyGens Promo-Video-Generator beinhaltet KI-Avatare, Text-zu-Video-Umwandlung aus Skripten und Sprachgenerierung, was die Produktion von professionellen Videos erleichtert. Die Plattform unterstützt auch die automatische Erzeugung von Untertiteln und bietet eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen.

Können HeyGens Videokreationstools meine Präsenz in sozialen Medien verbessern?

Absolut! Die Videokreationstools von HeyGen sind darauf ausgelegt, Inhalte für soziale Medien zu optimieren. Mit Funktionen wie Anpassung des Seitenverhältnisses und Markenelementen werden Ihre Videos auffallen und Ihr Publikum effektiv einbinden.

Warum sollte man sich für HeyGen als Videobearbeitungssoftware entscheiden?

HeyGen bietet umfassende Videobearbeitungssoftware mit einem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Kreativität. Die Medienbibliothek und die Unterstützung von Stockmaterial, kombiniert mit leistungsstarken Bearbeitungsfunktionen, machen es zur idealen Wahl für die Erstellung eindrucksvoller Videoanzeigen und mehr.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo