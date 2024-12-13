Leistungsstarkes E-Learning-Video-Tool für interaktives Lernen

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Dieses 90-sekündige Anleitungsvideo ist für Barrierefreiheitsbefürworter und Inhaltsgestalter gedacht, die konforme E-Learning-Materialien produzieren. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und einfühlsam sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der die Bedeutung von Barrierefreiheit erklärt. Es muss hervorheben, wie HeyGen robuste Untertitelung und Transkription erleichtert, um sicherzustellen, dass alle Videoinhalte inklusiv sind. Die Erzählung wird HeyGens KI-Avatare nutzen, um eine klare, prägnante Botschaft mit perfekt synchronisierten Untertiteln zu vermitteln und die Einfachheit der Erstellung barrierefreier Schulungsmodule zu betonen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 2-minütiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet, die schnell wirkungsvolle Schulungsvideos erstellen müssen. Die visuelle Ästhetik sollte ansprechend und schnelllebig sein und HeyGens umfangreiche Videoeditor-Funktionen durch verschiedene Szenenübergänge, individuelle Markenanpassung und schnelle Inhaltsintegration demonstrieren. Betonen Sie die Effizienz der Nutzung von HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Projekterstellung zu starten und eine konsistente Markenidentität über alle Bildungsinhalte hinweg zu bewahren.
Beispiel-Prompt 3
Für globale E-Learning-Entwickler, die mehrsprachige Kursinhalte erstellen, wird ein prägnantes 45-sekündiges Demonstrationsvideo benötigt. Der Stil dieses Videos sollte international, klar und präzise sein und sich auf die nahtlose Integration verschiedener Sprachen konzentrieren. Es muss die Leistungsfähigkeit von HeyGens Sprachgenerierung lebhaft veranschaulichen, indem es verschiedene Sprachoptionen und die präzisen Lippen-Synchronisation und Voice-Over-Erzählfähigkeiten dieses fortschrittlichen E-Learning-Video-Tools zeigt. Der Ton sollte kristallklar sein und demonstrieren, wie mühelos Benutzer ihre Schulungsmaterialien lokalisieren können.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie E-Learning-Video-Tools funktionieren

Erstellen Sie mühelos ansprechende und effektive E-Learning-Inhalte mit einem intuitiven Video-Tool, das für nahtlose Kursentwicklung und -bereitstellung konzipiert ist.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage und fügen Sie Inhalte hinzu
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Reihe von branchenspezifischen Vorlagen. Fügen Sie Ihre E-Learning-Inhalte hinzu und nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um Ihr Video zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Stimme
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie aus verschiedenen "KI-Avataren" wählen, um Ihre Informationen zu präsentieren. Erzeugen Sie lebensechte Sprachübertragungen direkt aus Ihrem Skript mit HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Fähigkeit für professionelle Erzählungen.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel und Branding hinzu
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement der Lernenden, indem Sie automatisch "Untertitel/Untertitelungen" für Ihr E-Learning-Video generieren. Wenden Sie die Markensteuerungen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, für ein konsistentes Erscheinungsbild.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihren E-Learning-Kurs ab, indem Sie ihn im gewünschten Format exportieren und "Größenanpassungen und Exporte im Seitenverhältnis" verwenden. Teilen Sie Ihr professionelles Videotraining mühelos auf verschiedenen Plattformen für sofortige Wirkung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Unternehmensschulungen auf ein neues Niveau

Nutzen Sie KI-gestützte Video-Schulungstools, um dynamische und interaktive Module zu erstellen, die ein höheres Engagement fördern und die Wissensspeicherung in Unternehmensumgebungen verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Was macht HeyGen zu einer effektiven Plattform für die Erstellung von E-Learning-Videos?

HeyGen ist ein leistungsstarkes E-Learning-Video-Tool, das fortschrittliche KI-Verbesserungen nutzt, um die Inhaltsproduktion zu vereinfachen. Es ermöglicht Benutzern, schnell effektive E-Learning-Kurse zu erstellen, indem Skripte in ansprechende Videos mit realistischen KI-Avataren und hochwertiger Sprachgenerierung umgewandelt werden.

Kann HeyGen vielfältige visuelle Elemente für Animationsvideosoftware unterstützen?

Absolut, HeyGen dient als anspruchsvolle Animationsvideosoftware und bietet umfassende Unterstützung für vielfältige visuelle Elemente. Benutzer können eine breite Palette von branchenspezifischen Vorlagen, Charakteranpassungen und Umgebungserschaffung integrieren, um überzeugende 2D- und 3D-Designs in ihren Projekten zu ermöglichen.

Welche Videoeditor-Funktionen bietet HeyGen für Barrierefreiheit und Feinschliff?

HeyGen bietet umfassende Videoeditor-Funktionen, die für Barrierefreiheit und professionellen Feinschliff ausgelegt sind. Dazu gehören automatisierte Untertitelung und Transkription sowie flexible Markensteuerungen und wesentliche Größenanpassungen und Exporte im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte sowohl inklusiv als auch visuell optimiert sind.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion von Unternehmensschulungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Produktion von Unternehmensschulungsvideos, indem es eine benutzerfreundliche Text-zu-Video-Funktionalität und eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bietet. Dies ermöglicht es Organisationen, effizient ansprechende und interaktive Online-Schulungsprogramme für verschiedene betriebliche Schulungsbedürfnisse zu entwickeln.

