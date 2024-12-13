Video Maker für Lerninsights älterer Menschen: KI-gestützte Erstellung

Liefern Sie ansprechende eLearning-Videos für ältere Erwachsene, indem Sie realistische AI-Avatare nutzen, die das Lernen fesselnd und einfach machen.

368/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für Pflegekräfte, das einfache Übungen zur Förderung der kognitiven Gesundheit älterer Menschen demonstriert. Der visuelle Stil sollte ruhig und lehrreich sein, wobei HeyGen's Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um ein detailliertes Skript schnell in ein professionelles Video umzuwandeln, komplett mit wichtigen Untertiteln für Barrierefreiheit, um sicherzustellen, dass entscheidende eLearning-Videos leicht verständlich sind.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges ansprechendes Video-Marketingstück, das sich an erwachsene Kinder und Familien richtet und ein neues Online-Programm vorstellt, das freudige Lerninsights für ihre Eltern oder Großeltern bietet. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und aufbauend sein, indem HeyGen's reichhaltige Vorlagen & Szenen und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt werden, um schnell überzeugende visuelle Inhalte zusammenzustellen, die zur Teilnahme inspirieren.
Beispiel-Prompt 3
Für Lehrkräfte, die wirkungsvolle Lehrvideos für ältere Erwachsene erstellen möchten, wird ein 50-sekündiges Informationsvideo benötigt. Es sollte ein modernes, klares visuelles Design besitzen und HeyGen's AI-Avatare nutzen, um die Inhalte direkt zu präsentieren und sicherzustellen, dass die Botschaft ankommt. Entscheidend ist, dass das Seitenverhältnis und die Exporte dieses AI-Video-Generators dafür sorgen, dass das Ergebnis auf jedem Gerät perfekt aussieht, was die Verbreitung wertvoller Lerninsights für ältere Menschen vereinfacht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video Maker für Lerninsights älterer Menschen funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Lerninsights für ältere Menschen schnell und effizient in ansprechende Lehrvideos, um Wissen für Ihr Publikum zugänglich und wirkungsvoll zu machen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Verwandeln Sie Ihr Skript mit Lerninsights für ältere Menschen direkt in ein dynamisches Video, das bereit ist, mit unserer Text-zu-Video-Funktion zu fesselnden Lehrvideos zu werden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Schulungsvideos zu präsentieren und eine freundliche und professionelle Ansprache für Ihr Publikum zu gewährleisten.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Voiceovers
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers in verschiedenen Sprachen, um Ihre Inhalte zu erzählen und Ihre eLearning-Videos mit unserer Voiceover-Generierung zugänglich und klar zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video mit automatischen Untertiteln und exportieren Sie es im optimalen Format zum Teilen, um sicherzustellen, dass Ihre Insights mit diesem leistungsstarken Video Maker ein breiteres Publikum erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Gesundheitsinformationen für Senioren

.

Verwandeln Sie komplexe medizinische Konzepte in leicht verständliche und visuell ansprechende Videoinhalte, um die Gesundheitsbildung und das Verständnis für ältere Menschen zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Lehrvideos vereinfachen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die Produktion hochwertiger Lehrvideos und Schulungsinhalte erheblich vereinfacht. Mit HeyGen können Nutzer Skripte in fesselnde Videoerlebnisse mit AI-Avataren und professionellen Voiceovers verwandeln, was es ideal für eLearning-Videos und Mitarbeiterschulungen macht.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Video Maker für diverse Zielgruppen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Videos für diverse Zielgruppen zu erstellen, indem es fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen und AI-Avatare nutzt. Seine robuste Plattform unterstützt über 140 Sprachen, was sicherstellt, dass Ihr Video-Marketing und Ihre Kundenbildung mühelos eine globale Reichweite erzielen.

Können L&D-Teams HeyGen für Mitarbeiterschulungen nutzen?

Absolut, HeyGen ist ein unverzichtbarer AI-Video-Generator für L&D-Teams, die Mitarbeiterschulungen und Kundenbildung verbessern möchten. Seine intuitive Benutzeroberfläche und gebrauchsfertige Vorlagen vereinfachen den Prozess der Skript-zu-Video-Erstellung und ermöglichen die effiziente Entwicklung von wirkungsvollen Schulungsvideos.

Bietet HeyGen Funktionen zur schnellen Produktion von Marketingvideos?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen, die speziell für die schnelle Produktion von Marketingvideos entwickelt wurden, einschließlich einer Vielzahl von Vorlagen und der Möglichkeit, sofort Voiceovers und Untertitel zu generieren. Dieser AI-Video-Maker hilft Unternehmen, schnell ansprechende Inhalte zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und ihre Botschaft effektiv vermitteln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo