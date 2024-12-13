Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen, die speziell für die schnelle Produktion von Marketingvideos entwickelt wurden, einschließlich einer Vielzahl von Vorlagen und der Möglichkeit, sofort Voiceovers und Untertitel zu generieren. Dieser AI-Video-Maker hilft Unternehmen, schnell ansprechende Inhalte zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und ihre Botschaft effektiv vermitteln.