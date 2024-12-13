Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, mit Leichtigkeit eine kohärente Videoserie für all Ihre Gesundheits- und Sicherheitsschulungsthemen zu produzieren. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, eine Vielzahl von Vorlagen und Größenanpassungen im Seitenverhältnis, um ein professionelles Erscheinungsbild und Gefühl über alle Ihre Sicherheitspraktiken hinweg zu bewahren.