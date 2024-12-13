HeyGen ist ideal, um "praktische Code"-Demonstrationen und "Entwickler-Tools"-Tutorials für verschiedene Plattformen zu erstellen. Seine Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren im Seitenverhältnis ermöglichen es Ihnen, Ihre Videoinhalte nahtlos für verschiedene soziale Medien oder Lernumgebungen anzupassen und ein breiteres Publikum von "Entwicklern" in "Cybersicherheit" oder "Künstlicher Intelligenz" zu erreichen.