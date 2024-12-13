Bildungsvideo für betriebliche Schulungen leicht gemacht

Vereinfachen Sie die Mitarbeiterschulung mit interaktiven Elementen und unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion aus Skripten.

487/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein informatives 1,5-minütiges Compliance-Schulungsvideo speziell für alle Mitarbeiter in einer Produktionsstätte, das wesentliche Sicherheitsprotokolle detailliert beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte ernst und autoritär sein, realistische Stock-Footage verwenden, um verschiedene Sicherheitsszenarien darzustellen, und automatisch generierte Untertitel/Captions enthalten, um kritische Informationen zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für bestehende Mitarbeiter zur Einführung eines neuen internen Softwaresystems. Das Video sollte hauptsächlich ansprechende Bildschirmaufnahmen nutzen, um die schrittweise Nutzung klar zu demonstrieren, einen klaren visuellen Stil beibehalten und von HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten profitieren, um eine genaue und lehrreiche Stimme für effektiven Kompetenzerwerb zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Kurzvideo für alle aktuellen Mitarbeiter, das die jüngsten Erfolge des Unternehmens feiert und die Unternehmenskultur stärkt. Dieses interne Mitarbeiterschulungsvideo sollte einen optimistischen und inspirierenden visuellen Stil annehmen, die Unterstützung einer vielfältigen Medienbibliothek nutzen, um Teamarbeit und Zusammenarbeit zu zeigen, alles mit einer energetischen Stimme geliefert, die verschiedene Vorlagen und Szenen für eine dynamische Präsentation nutzt.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Bildungsvideos für betriebliche Schulungen funktionieren

Verwandeln Sie Ihre Schulungsinhalte effizient in ansprechende, hochwertige Bildungsvideos mit intuitiven Tools, um das Lernen und die Entwicklung der Mitarbeiter zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Schreiben Sie Ihre Inhalte mit Fokus auf klare Lernziele und Kernbotschaften für Ihre Mitarbeiter. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um Ihr geschriebenes Material einfach in eine visuelle Erzählung mit ansprechenden Skripten zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle und akustische Elemente
Wählen Sie geeignete KI-Avatare oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch, um Ihre Marke zu repräsentieren. Verbessern Sie Ihre Schulungsvideos mit professioneller Voiceover-Generierung, um Ihre Botschaft klar und effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie wesentliche Elemente hinzu
Integrieren Sie Branding-Kontrollen wie Ihr Firmenlogo und Ihre Farben, um Konsistenz zu gewährleisten. Stellen Sie Zugänglichkeit und Klarheit sicher, indem Sie Untertitel/Captions zu Ihren Bildungsvideoinhalten hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen. Verteilen Sie Ihr fertiges Schulungsvideo nahtlos, indem Sie es beispielsweise in Ihr Lernmanagementsystem hochladen, um einfachen Zugriff zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungsthemen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen wie Compliance oder technische Verfahren in klare, ansprechende und leicht verständliche Bildungsvideos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Erkunden Sie HeyGens Ansatz zur Vereinfachung von Schulungsvideos für Unternehmen.

HeyGen nutzt modernste KI-Tools, um Skripte in professionelle Schulungsvideos für Unternehmen zu verwandeln und komplexe Videoproduktionen zu eliminieren. Sie können einfach ansprechende Schulungsinhalte für Mitarbeiter erstellen, indem Sie KI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie verwenden, um Ihren gesamten Arbeitsablauf zu optimieren.

Kann HeyGen unterschiedliche Schulungsbedürfnisse wie Microlearning oder Compliance unterstützen?

Ja, HeyGen ist ideal für unterschiedliche Schulungsbedürfnisse, einschließlich Microlearning-Module und kritische Compliance-Schulungen. Mit robusten Branding-Kontrollen, anpassbaren Vorlagen und automatischen Untertiteln/Captions können Sie schnell professionelle Bildungsvideos für betriebliche Schulungen produzieren, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die schnelle Erstellung ansprechender Skripte und Videoinhalte?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Benutzern ermöglicht, mühelos Voiceovers zu generieren und Text-zu-Video aus Skripten zu erstellen. Seine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen sowie die Unterstützung der Medienbibliothek helfen dabei, schnell und effizient überzeugende Schulungsvideos zu erstellen.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung effektiver Onboarding- und Sicherheitsschulungsvideos helfen?

HeyGen befähigt Organisationen, wirkungsvolle Onboarding-Videos und Sicherheitsschulungsmaterialien mit Leichtigkeit zu erstellen. Nutzen Sie realistische KI-Avatare und leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen, um klare, konsistente Botschaften effizient an Ihre Mitarbeiter zu übermitteln, für jedes betriebliche Schulungsszenario.

