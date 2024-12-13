Erstellen Sie wirkungsvolle Bildungs-Trainingsvideos für Schulen

Ermöglichen Sie Lehrern, fesselnde, lehrplanorientierte Videolektionen zu liefern. Produzieren Sie schnell ansprechende Inhalte mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Modul zur beruflichen Weiterbildung für Lehrer vor, das einen schnellen, umsetzbaren Tipp zur Integration neuer Lehrstrategien liefert, präsentiert in einem sauberen, professionellen visuellen Stil mit einer prägnanten Stimme, die leicht mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert werden kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video, das den innovativen Ansatz einer Schule für interaktive Lektionen zeigt, und richten Sie sich an Eltern und Schulbehörden mit visuell reichen Szenen und fröhlicher Hintergrundmusik, wobei die fesselnde Erzählung durch HeyGen's Voiceover-Generierung angetrieben wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 50-sekündiges Anleitungsvideo, das die Navigation durch neues digitales Lehrmaterial für Schüler und Lehrer erklärt, mit einer schrittweisen visuellen Darstellung und einem ruhigen, informativen Ton, verstärkt durch HeyGen's automatische Untertitel für Zugänglichkeit und Klarheit.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Bildungs-Trainingsvideos für Schulen funktionieren

Produzieren Sie mühelos ansprechende und lehrplanorientierte Bildungs-Trainingsvideos für Schulen, die sowohl Lehrern als auch Schülern dynamische Lernmaterialien bieten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Verwandeln Sie Ihre Lerninhalte in ein produktionsbereites Skript. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihr schriftliches Material sofort in ansprechende Lehrvideos umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Erwecken Sie Ihre Bildungsvideos zum Leben, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Wählen Sie den perfekten Präsentator, um Ihre Lektionen zu vermitteln und komplexe Themen für Schüler zugänglich und fesselnd zu machen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit Ihrer Videolektionen mit hochwertiger Voiceover-Generierung. Stellen Sie sicher, dass jeder Schüler folgen kann, um Ihr Lehrmaterial wirkungsvoller zu machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kurse
Bereiten Sie Ihre polierten Online-Kurse für jede Plattform vor. Mit flexibler Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis passen Sie Ihr Video nahtlos für eine einfache Verteilung und den Zugang in digitalen Lernumgebungen an.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamisches Geschichtenerzählen zu Fachthemen

Verwandeln Sie komplexe Lehrplanthemen, wie historische Ereignisse oder wissenschaftliche Konzepte, in lebendige und einprägsame Videogeschichten für Schüler.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Bildungs-Trainingsvideos für Schulen verbessern?

HeyGen revolutioniert das traditionelle Lernen, indem es Pädagogen ermöglicht, schnell ansprechende Bildungs-Trainingsvideos für Schulen mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dies vereinfacht die Produktion hochwertiger Lehrvideos und macht digitales Lehrmaterial zugänglicher.

Kann HeyGen Lehrern helfen, lehrplanorientierte Videos mit spezifischem Branding zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet leistungsstarke Werkzeuge für Lehrer, um lehrplanorientierte Videos zu erstellen, die bei ihren Schülern und in K-12-Klassenzimmern Anklang finden. Mit Branding-Kontrollen, benutzerdefinierten Vorlagen und Voiceover-Generierung können Pädagogen sicherstellen, dass ihre Videolektionen ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild bewahren.

Welche Arten von Lehrvideos können mit HeyGen's Plattform erstellt werden?

HeyGen unterstützt die Erstellung vielfältiger Lehrvideos, einschließlich animierter Bildungsvideos, Anleitungsvideos und umfassender Online-Kurse. Unsere Plattform erleichtert das Hinzufügen von Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihr digitales Lehrmaterial für alle Lernenden zugänglich und wirkungsvoll ist.

Nutzt HeyGen generative AI, um die Produktion von Videolektionen zu vereinfachen?

Absolut, HeyGen nutzt fortschrittliche ChatGPT- und Generative AI-Fähigkeiten, um die Produktion von Videolektionen und Inhalten zur beruflichen Weiterbildung erheblich zu vereinfachen. Dies ermöglicht es Pädagogen, Textskripte effizient in dynamische Videos mit AI-Avataren umzuwandeln und spart wertvolle Zeit und Ressourcen.

