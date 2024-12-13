Erstellen Sie wirkungsvolle Bildungs-Trainingsvideos für Schulen
Ermöglichen Sie Lehrern, fesselnde, lehrplanorientierte Videolektionen zu liefern. Produzieren Sie schnell ansprechende Inhalte mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Modul zur beruflichen Weiterbildung für Lehrer vor, das einen schnellen, umsetzbaren Tipp zur Integration neuer Lehrstrategien liefert, präsentiert in einem sauberen, professionellen visuellen Stil mit einer prägnanten Stimme, die leicht mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert werden kann.
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video, das den innovativen Ansatz einer Schule für interaktive Lektionen zeigt, und richten Sie sich an Eltern und Schulbehörden mit visuell reichen Szenen und fröhlicher Hintergrundmusik, wobei die fesselnde Erzählung durch HeyGen's Voiceover-Generierung angetrieben wird.
Erstellen Sie ein prägnantes 50-sekündiges Anleitungsvideo, das die Navigation durch neues digitales Lehrmaterial für Schüler und Lehrer erklärt, mit einer schrittweisen visuellen Darstellung und einem ruhigen, informativen Ton, verstärkt durch HeyGen's automatische Untertitel für Zugänglichkeit und Klarheit.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Schnelle Kursentwicklung & globale Reichweite.
Produzieren Sie mühelos eine breitere Palette von Online-Kursen und Bildungsvideos und erweitern Sie den Zugang für Schüler weltweit.
Steigern Sie das Engagement & Lernen der Schüler.
Nutzen Sie AI-gestützte Videolektionen, um das Engagement der Schüler erheblich zu steigern und die Wissensspeicherung in K-12-Klassenzimmern zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen Bildungs-Trainingsvideos für Schulen verbessern?
HeyGen revolutioniert das traditionelle Lernen, indem es Pädagogen ermöglicht, schnell ansprechende Bildungs-Trainingsvideos für Schulen mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dies vereinfacht die Produktion hochwertiger Lehrvideos und macht digitales Lehrmaterial zugänglicher.
Kann HeyGen Lehrern helfen, lehrplanorientierte Videos mit spezifischem Branding zu erstellen?
Ja, HeyGen bietet leistungsstarke Werkzeuge für Lehrer, um lehrplanorientierte Videos zu erstellen, die bei ihren Schülern und in K-12-Klassenzimmern Anklang finden. Mit Branding-Kontrollen, benutzerdefinierten Vorlagen und Voiceover-Generierung können Pädagogen sicherstellen, dass ihre Videolektionen ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild bewahren.
Welche Arten von Lehrvideos können mit HeyGen's Plattform erstellt werden?
HeyGen unterstützt die Erstellung vielfältiger Lehrvideos, einschließlich animierter Bildungsvideos, Anleitungsvideos und umfassender Online-Kurse. Unsere Plattform erleichtert das Hinzufügen von Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihr digitales Lehrmaterial für alle Lernenden zugänglich und wirkungsvoll ist.
Nutzt HeyGen generative AI, um die Produktion von Videolektionen zu vereinfachen?
Absolut, HeyGen nutzt fortschrittliche ChatGPT- und Generative AI-Fähigkeiten, um die Produktion von Videolektionen und Inhalten zur beruflichen Weiterbildung erheblich zu vereinfachen. Dies ermöglicht es Pädagogen, Textskripte effizient in dynamische Videos mit AI-Avataren umzuwandeln und spart wertvolle Zeit und Ressourcen.