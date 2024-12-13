Der ultimative Onboarding-Maker für Bildungspersonal

Optimieren Sie das Onboarding von Bildungspersonal mühelos. Erstellen Sie überzeugende Schulungsvideos mit Voiceover-Generierung für alle neuen Mitarbeiter.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video für Schuladministratoren vor, das zeigt, wie man das Onboarding neuer Mitarbeiter effektiv optimieren kann. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit modernen Grafiken und einer ermutigenden, informativen Stimme. Dieses Video könnte die Einfachheit hervorheben, mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript schnell professionellen Inhalt zu erstellen, um komplexe Prozesse klar zu erklären und den Übergang von traditioneller Papierarbeit zu einem effizienteren digitalen Onboarding-Erlebnis zu betonen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges ansprechendes Video, das sich an neue Lehrer und Schulleiter richtet und die Vorteile personalisierter Onboarding-Portale demonstriert. Der visuelle Stil sollte freundlich und einladend sein, mit einem optimistischen Ton und klarer, prägnanter Audioqualität. Dieses Video kann HeyGens AI-Avatare nutzen, um die Zuschauer durch eine anpassbare neue Mitarbeiterreise zu führen und zu zeigen, wie eine maßgeschneiderte Lehrer-Onboarding-Vorlage die ersten Wochen weniger überwältigend und besser integriert für das Bildungspersonal macht.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für Schulleiter und Koordinatoren für Bildungstechnologie, das die Einfachheit der Einrichtung eines Onboarding-Makers für Bildungspersonal veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte energiegeladen und demonstrationsorientiert sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik. Heben Sie hervor, wie HeyGens Vorlagen & Szenen schnell angepasst werden können, und demonstrieren Sie die benutzerfreundliche Oberfläche dieser konfigurierbaren Software, die die Inhaltserstellung für das Onboarding effizient und unkompliziert macht.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges informatives Video, das sich an HR-Manager in Bildungseinrichtungen und Bezirksleiter richtet und sich auf fortschrittliche Funktionen wie automatisierte Workflows und Statusverfolgung im Onboarding-Prozess konzentriert. Der visuelle Stil sollte analytisch, aber zugänglich sein, mit klaren Infografiken und einer selbstbewussten, autoritativen Stimme. Dieses Video kann komplexe Prozesse effektiv mit HeyGens Voiceover-Generierung erklären und sicherstellen, dass alle Zuschauer die Leistungsfähigkeit robuster Systemfähigkeiten für die Verwaltung komplexer Personalübergänge verstehen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Onboarding-Maker für Bildungspersonal

Optimieren und personalisieren Sie Ihren Onboarding-Prozess für Bildungspersonal mit einem digitalen Maker, um sicherzustellen, dass sich neue Mitarbeiter von Anfang an willkommen und vorbereitet fühlen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Onboarding-Reise
Nutzen Sie konfigurierbare Software, um eine maßgeschneiderte Onboarding-Reise zu entwerfen, die auf neue Rollen im Bildungspersonal zugeschnitten ist. Beginnen Sie mit der Definition der Struktur Ihrer personalisierten Onboarding-Portale.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Onboarding-Inhalte hinzu
Bereichern Sie das Erlebnis neuer Mitarbeiter, indem Sie wichtige digitale Unterlagen, Schulungsmodule und Willkommensvideos mit AI-Avataren hochladen, um Informationen zugänglich und dynamisch zu gestalten.
3
Step 3
Konfigurieren Sie automatisierte Workflows
Richten Sie automatisierte Workflows ein, um Aufgaben, Erinnerungen und Genehmigungen effizient zu verwalten. Implementieren Sie die Statusverfolgung, um den Fortschritt jedes neuen Mitarbeiters auf seiner Onboarding-Reise zu überwachen.
4
Step 4
Starten und optimieren Sie das Onboarding
Bieten Sie ein nahtloses und konsistentes Erlebnis, indem Sie personalisierte Onboarding-Portale mit neuen Mitarbeitern teilen. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass alle Materialien die Identität Ihrer Institution widerspiegeln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gestalten Sie personalisierte Willkommens-Erlebnisse

.

Erzeugen Sie inspirierende und personalisierte Willkommensvideos von Schulleitern, um neues Bildungspersonal in die Schulkultur und -werte einzuführen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den Onboarding-Prozess für Bildungspersonal optimieren?

HeyGen bietet Schulleitern leistungsstarke Werkzeuge, um das Onboarding zu optimieren, indem statische Materialien in dynamische Videoinhalte verwandelt werden. Unsere AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie ermöglichen die effiziente Erstellung ansprechender digitaler Onboarding-Erlebnisse.

Kann HeyGen bei der Erstellung personalisierter Onboarding-Portale für die Lehrer-Onboarding-Schulung helfen?

HeyGen ist hervorragend darin, hochwertige Schulungsvideos mit Text-zu-Video und Voiceover-Generierung zu erstellen, die nahtlos in personalisierte Onboarding-Portale eingebettet werden können. Diese Fähigkeit unterstützt benutzerdefinierte Workflows für ein wirklich maßgeschneidertes Erlebnis.

Welche Rolle spielt HeyGen bei der Verbesserung von Neueinsteiger-Veranstaltungen und dem Mitarbeiter-Onboarding?

HeyGen hebt Neueinsteiger-Veranstaltungen und das Mitarbeiter-Onboarding auf ein neues Niveau, indem Präsentationen in fesselnde Videoerlebnisse mit AI-Avataren und dynamischen Vorlagen & Szenen verwandelt werden. Unsere robusten Branding-Kontrollen stellen sicher, dass jedes Video die professionelle Identität Ihrer Institution bewahrt.

Wie unterstützt HeyGen die Digitalisierung von Onboarding-Initiativen und automatisierten Workflows?

HeyGen befähigt Organisationen, das Onboarding zu digitalisieren, indem Skripte mühelos in professionelle Videoinhalte umgewandelt werden. Dies integriert sich reibungslos mit automatisierten Workflows, während anpassbare Lehrer-Onboarding-Vorlagen und der Zugriff auf die Medienbibliothek Konsistenz und Effizienz in Ihrem Onboarding-System für Bildung gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo