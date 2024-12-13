Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video für Schuladministratoren vor, das zeigt, wie man das Onboarding neuer Mitarbeiter effektiv optimieren kann. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit modernen Grafiken und einer ermutigenden, informativen Stimme. Dieses Video könnte die Einfachheit hervorheben, mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript schnell professionellen Inhalt zu erstellen, um komplexe Prozesse klar zu erklären und den Übergang von traditioneller Papierarbeit zu einem effizienteren digitalen Onboarding-Erlebnis zu betonen.

