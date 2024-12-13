AI Bildungs-Promo-Video-Ersteller: Schnelle & Einfache Erstellung

Fördern Sie das Lernen mit hochwertigen Werbevideos für Bildung, indem Sie realistische AI-Avatare nutzen, um Ihr Publikum zu begeistern.

Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Promo-Video, das sich an Lehrer richtet, die das Engagement in ihrem Klassenzimmer verbessern möchten. Dieses Video sollte schnelle Schnitte von Schülern zeigen, die mit digitalen Inhalten interagieren, und einen dynamischen Lehrer, der Konzepte erklärt, alles untermalt von aufbauender, motivierender Musik. Heben Sie hervor, wie HeyGens "Vorlagen & Szenen" die Erstellung überzeugender Online-Bildungsvideos für jedes Fach vereinfachen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges Werbevideo speziell für Online-Kurs-Ersteller, die ihre Expertise präsentieren möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit poliertem B-Roll-Material und klaren Datenvisualisierungen, begleitet von einer selbstbewussten und artikulierten Stimme. Demonstrieren Sie die Kraft der Nutzung realistischer "AI-Avatare", um fesselnde Inhalte zu liefern, die die Kurswerbung mühelos und wirkungsvoll machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Kurzvideo für soziale Medien, das sich an Kleinunternehmer und Vermarkter richtet, die schnell ein Bildungs-Promo-Video erstellen müssen. Die visuelle Erzählung sollte schnelllebig sein, mit leuchtenden Farben und modernen Grafiken, unterstützt von einem eingängigen, fröhlichen Hintergrundtrack. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion den gesamten Produktionsprozess von der Idee bis zum teilbaren Inhalt vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 50-sekündiges Video für Produzenten von Bildungsinhalten, das Zugänglichkeit und Klarheit betont. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und einfach sein, mit klaren Infografiken und synchronisiertem On-Screen-Text, begleitet von einer ruhigen und autoritativen Stimme. Zeigen Sie die robuste "Untertitel/Caption"-Funktionalität von HeyGen, die komplexe AI-Bildungsvideo-Inhalte für ein breiteres, vielfältiges Publikum zugänglich macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Bildungs-Promo-Video-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Bildungsinhalte in professionelle Werbevideos mit AI-gestützten Tools, die für Kreative aller Niveaus entwickelt wurden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Bildungsinhalte
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Bildungsskripts oder Ihrer Idee und sehen Sie zu, wie unsere Plattform die Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität nutzt, um schnell Ihren ersten Videodraft zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie fesselnde AI-Avatare hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie realistische AI-Avatare auswählen und integrieren, die Ihre Inhalte mit natürlichen Ausdrücken und menschlicher Darbietung präsentieren, um das Lernen interaktiver zu gestalten.
3
Step 3
Wenden Sie professionelle Untertitel an
Sorgen Sie für Zugänglichkeit und verbessern Sie das Verständnis für alle Zuschauer, indem Sie automatisch genaue Untertitel generieren und anpassen, die perfekt mit dem Audio Ihres Videos synchronisiert sind.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Bildungs-Promo-Video und nutzen Sie unsere robusten Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, um Ihre Inhalte für eine optimale Ansicht auf jeder Plattform vorzubereiten, bereit für eine mühelose Verbreitung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Werbevideos für soziale Medien erstellen

.

Produzieren Sie schnell fesselnde Werbevideos für soziale Medien, um neue Schüler zu gewinnen und Bildungsinhalte zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um die Erstellung hochwertiger Online-Bildungsvideos zu vereinfachen. Sie können mühelos Textskripte in fesselnde Inhalte verwandeln, indem Sie realistische AI-Avatare und fortschrittliche Sprachgenerierung verwenden, was HeyGen zu einem effektiven AI-Bildungsvideo-Ersteller macht.

Kann ich mit HeyGen Werbevideos für meine Kurse oder Programme erstellen?

Absolut! HeyGen ist ein leistungsstarker Bildungs-Promo-Video-Ersteller, der Vorlagen und eine umfangreiche Mediathek mit Stockfotos und -videos bietet. Fügen Sie Ihrem Werbevideo einfach Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und die Reichweite über soziale Medien zu maximieren.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Bildungsinhalte?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um Ihre Bildungsvideos zu personalisieren. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und spezifische Farben zu integrieren, diverse Stockfotos und -videos einzubinden und animierten Text hinzuzufügen, um ein poliertes, professionelles Erscheinungsbild zu schaffen, das zu Ihrer Marke passt.

Ist HeyGen ein ideales Werkzeug für Online-Kurs-Ersteller und Lehrer?

Ja, HeyGen ist speziell darauf ausgelegt, Online-Kurs-Ersteller und Lehrer zu befähigen, professionelle Online-Bildungsvideos zu produzieren. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglichen eine nahtlose Videoerstellung, sodass sich Pädagogen auf die Bereitstellung wirkungsvoller Inhalte konzentrieren können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo