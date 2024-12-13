Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Bildungs-Videos zu erstellen, die für verschiedene Anwendungen optimiert sind, von Online-Kursen bis hin zu sozialen Medien. Die robusten Optionen zur Größenanpassung und zum Export im Seitenverhältnis sorgen dafür, dass Ihre Inhalte immer professionell aussehen und ein breites Publikum erreichen.