Bildungsvideo-Generator: Erstellen Sie sofort fesselnde Lektionen

Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in überzeugende Bildungsfilme, sparen Sie Stunden an Produktionszeit und steigern Sie das Engagement der Schüler.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, lebendiges Erklärvideo für Pädagogen, das zeigt, wie komplexe naturwissenschaftliche Themen für Schüler der Klassen K-12 vereinfacht werden können. Der visuelle Stil sollte hell, animiert und dynamisch sein, mit ansprechenden Grafiken und Texteinblendungen, ergänzt durch eine begeisterte Stimme und fröhliche Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Lehrplan mühelos in ein animiertes Bildungsvideo zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges, überzeugendes Einführungsvideo für einen Online-Kurs, der sich an Universitätsstudenten richtet und die wichtigsten Lernziele und Vorteile hervorhebt. Dieses AI-Bildungsvideo sollte ein elegantes, modernes visuelles Design mit professionellem Bildschirmtext und Infografiken aufweisen, erzählt von einer ruhigen, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um den Kursleiter oder einen virtuellen Führer zu präsentieren und eine sofortige persönliche Verbindung herzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Schnelltipps-Video für vielbeschäftigte Fachleute, das einen Produktivitätstrick mit einer beliebten Software demonstriert. Der visuelle Stil muss schnell, prägnant und sehr praktisch sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und relevantem Stock-Material, unterstrichen von einer prägnanten Erzählung und minimaler Hintergrundmusik. Maximieren Sie die Wirkung Ihrer Videokreation, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um perfekte visuelle Inhalte zu finden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 75-sekündiges, fesselndes Werbevideo für eine neue Sprachlern-App, das sich an potenzielle Schüler aller Altersgruppen richtet und die Freude und Leichtigkeit des Lernens betont. Der visuelle Stil muss visuell beeindruckend und filmisch sein, mit einer Vielzahl von animierten Bildungsfilmen und verschiedenen Szenen, begleitet von einer ansprechenden Erzählung und inspirierender Musik. Beginnen Sie effizient mit der Erstellung von Lektionen, indem Sie aus HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen auswählen, um den perfekten Ton zu setzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Bildungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte mühelos in fesselnde Videos mit AI. Erstellen Sie Lektionen, Erklärvideos und Tutorials in wenigen einfachen Schritten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung oder dem Einfügen Ihres Lehrskripts. Unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion verwendet diesen Text als Grundlage für Ihre Bildungsinhalte, was eine schnelle Text-zu-Video-Erstellung ermöglicht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Pädagogen oder Konzepte darzustellen. Diese fortschrittlichen AI-Avatare helfen, Ihre Bildungsinhalte zum Leben zu erwecken und bilden den Kern Ihres AI-Bildungsvideos.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie unsere robuste Voiceover-Generierung nutzen, um Ihr Skript zu erzählen. Passen Sie Ihr Video weiter mit Hintergrundmusik und Untertiteln an, um ein poliertes Endprodukt zu erhalten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Bildungsfilm perfekt ist, nutzen Sie unsere Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren, um es in hoher 4K-Qualität zu rendern, bereit zur Verbreitung auf allen gewünschten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Bildungsinhalte

.

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie medizinische Themen, in klare, verständliche AI-Bildungsvideos, die komplexe Informationen für alle Lernenden zugänglich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von fesselnden Bildungsfilmen?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Bildungsvideo-Macher, der es Pädagogen ermöglicht, Textskripte mühelos in dynamische videobasierte Lektionen zu verwandeln. Mit AI-gestützten Tools und professionellen Videovorlagen wird die Erstellung hochwertiger animierter Bildungsfilme zugänglich, ohne dass Vorkenntnisse in der Videoproduktion erforderlich sind.

Welche kreativen Elemente kann ich in meinen HeyGen-Bildungsvideos anpassen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, um Ihr Video einzigartig zu gestalten. Sie können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, AI-Visuals integrieren, Voiceovers hinzufügen, Untertitel einfügen und Branding-Kontrollen anwenden, um Ihr Video für eine professionelle Bildungspräsentation anzupassen.

Kann HeyGen helfen, Online-Bildungsvideos zu produzieren, die das Publikum fesseln?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, Lektionen zu erstellen, die Ihr Publikum wirklich fesseln. Nutzen Sie realistische AI-Avatare, dynamische Animationsgrafiken und hochwertige Voiceovers, um wirkungsvolle Erklärvideos und Online-Bildungsvideos zu liefern, die die Lernenden fokussiert halten.

Ist HeyGen in der Lage, hochwertige Bildungsinhalte zu generieren?

Ja, HeyGen ist ein leistungsstarker Bildungsvideo-Generator, der in der Lage ist, Videos in 4K-Qualität zu produzieren. Von detaillierten Tutorials bis hin zu umfassenden Bildungspräsentationen sorgt HeyGen dafür, dass Ihre Videokreation in professionellen, polierten Inhalten resultiert, die für jede Lernumgebung geeignet sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo