Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Onboarding-Video für neues Bildungspersonal, das die ersten Schritte erläutert und sie in der Institution willkommen heißt. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der eine klare, informative Stimme liefert. Nutzen Sie die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen, um einen konsistenten und zugänglichen Präsentator zu etablieren, der neuen Mitarbeitern von Anfang an das Gefühl gibt, integriert zu sein, indem Sie diesen Video-Generator für die Schulung von Bildungspersonal verwenden.

Beispiel-Prompt 1
L&D-Teams können ein 30-sekündiges prägnantes Update-Video für bestehendes Bildungspersonal erstellen, das neue Richtlinienänderungen oder dringende Ankündigungen detailliert beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, ansprechend und auf den Punkt gebracht sein, mit dynamischen Textanimationen und relevantem Stockmaterial sowie einer professionellen Stimme. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um schriftliche Anweisungen schnell in ansprechende Schulungsvideos zu verwandeln und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter effizient informiert werden, mit diesem AI-Video-Generator.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges technisches Schulungsvideo für alle Bildungspersonen, das ein neues Software-Tool oder ein wichtiges Compliance-Verfahren demonstriert. Dieses Video sollte einen sauberen, instruktiven und leicht verständlichen visuellen Stil beibehalten, mit klaren Demonstrationen oder Bildschirmaufnahmen, begleitet von einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis für diverse Lernende, indem Sie die zuverlässige Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen integrieren, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter das Schulungsmaterial effektiv mit AI-Unterstützung erfassen kann.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein inspirierendes 50-sekündiges Video, um Best Practices im Klassenmanagement oder innovative Lehrmethoden für Bildungsabteilungsleiter und Mitarbeiter, die an beruflicher Weiterbildung interessiert sind, zu präsentieren. Die Ästhetik des Videos sollte inspirierend, positiv und visuell ansprechend sein, mit vorgefertigten Vorlagen, aufmunternder Musik und einer ermutigenden Stimme. Nutzen Sie die einsatzbereiten Vorlagen & Szenen von HeyGen, um schnell hochwertige Videoinhalte zu erstellen, die motivieren und mit dieser AI-Videoplattform bilden.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Video-Generator für die Schulung von Bildungspersonal funktioniert

Vereinfachen Sie die Inhaltserstellung für L&D-Teams und liefern Sie effizient ansprechende Schulungsvideos mit AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Schulungsinhalt in den AI-Video-Generator einzufügen oder einzugeben. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktionalität, um automatisch Szenen zu generieren und die Grundlage für Ihre Schulungsvideos für Bildungspersonal zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Ihren Trainer zu repräsentieren. Passen Sie Ihren Präsentator an, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild in Ihrem Schulungsmaterial zu gewährleisten und Ihre Schulungsvideos ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und visuelle Elemente hinzu
Erweitern Sie Ihr Skript mit natürlich klingenden AI-Voiceovers in mehreren Sprachen. Bereichern Sie Ihre Schulung weiter, indem Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek integrieren, um wichtige Konzepte zu veranschaulichen und ansprechendes Schulungsmaterial mit AI zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie die Schulung
Finalisieren Sie Ihr Video mit präzisen Bearbeitungen und stellen Sie sicher, dass das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen angepasst wird. Exportieren Sie Ihre fertigen Schulungsvideos in hoher Auflösung, bereit zur Weitergabe an Ihr Bildungspersonal oder zur Integration in Ihre LMSs für einfachen Zugriff.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexes Schulungsmaterial

Verwandeln Sie komplexe Bildungskonzepte in klare, ansprechende AI-gestützte Videoinhalte für ein leichteres Verständnis durch das Personal.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos für L&D-Teams?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Video-Generator und AI-Videoplattform, die es L&D-Teams ermöglicht, Skripte schnell in professionelle Schulungsvideos zu verwandeln. Die Text-zu-Video-Funktionalität eliminiert komplexe Produktionen und vereinfacht die Erstellung wesentlicher Lerninhalte.

Kann HeyGen ansprechendes Schulungsmaterial mit AI-Avataren und Voiceovers erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Nutzern, dynamisches Schulungsmaterial mit AI zu produzieren. Sie können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und realistische AI-Voiceovers generieren, um mühelos überzeugende Bildungsinhalte zu liefern und so ein hohes Engagement sicherzustellen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem idealen Video-Generator für die Schulung von Bildungspersonal?

Als führender Video-Generator für die Schulung von Bildungspersonal bietet HeyGen umfangreiche Vorlagen und eine Medienbibliothek, die die Videoproduktion erheblich beschleunigen. Seine Fähigkeiten ermöglichen die schnelle Entwicklung umfassender Schulungsvideos, die für verschiedene Lernbedürfnisse geeignet sind.

Wie kann HeyGen Markenbeständigkeit und Zugänglichkeit in Schulungsvideos sicherstellen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben direkt in Ihre Schulungsvideos zu integrieren, um ein konsistentes Markenbild zu wahren. Darüber hinaus verbessern Funktionen wie Untertitel und 1-Klick-Übersetzungen die Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum.

