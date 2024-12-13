Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Erklärvideo für technisches Supportpersonal, das die Hauptmerkmale eines neuen Software-Updates mit einer klaren, schrittweisen visuellen und akustischen Anleitung demonstriert und einen professionellen, instruktiven Ton beibehält. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um automatisch eine präzise Sprachübertragung zu generieren, die den technischen Details auf dem Bildschirm entspricht, und vereinfachen Sie so den Prozess der Erstellung wertvoller AI-Videoerstellungstools für interne Schulungen.

