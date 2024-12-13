Bildungsplattform Video-Generator für fesselnde Lerninhalte

Erstellen Sie mühelos professionelle Bildungsinhalte, indem Sie Ihre Skripte mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen in fesselnde Inhalte verwandeln.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges Video, das sich an Pädagogen und Kursentwickler richtet und zeigt, wie HeyGens effiziente Text-zu-Video-Erstellung die Produktion überzeugender Bildungsinhalte vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein, mit einem professionellen Ton, der durch klare AI-Stimmen vermittelt wird, und die nahtlose Umwandlung von Skripten in visuelle Inhalte hervorheben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für betriebliche Trainer und E-Learning-Entwickler, das die innovative Nutzung von AI-Avataren zur Bereitstellung konsistenter und ansprechender Schulungsmodule demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und dynamisch sein, wobei der AI-Avatar mit Schlüsselkonzepten interagiert und die Effizienz und Skalierbarkeit der AI-Avatare von HeyGen betont.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Tutorial für Kleinunternehmer und unabhängige Pädagogen, das die Leistungsfähigkeit des Online-Video-Editors von HeyGen zur Anpassung und Verbesserung ihrer Bildungsinhalte veranschaulicht. Das Video sollte einen benutzerfreundlichen, schrittweisen visuellen Stil mit hochauflösender Klarheit haben, ergänzt durch eine beruhigende Stimme, die sich darauf konzentriert, wie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte ihnen ermöglichen, hochwertige 4k-Inhalte zu produzieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Inhaltsentwickler, das sich auf Barrierefreiheit und globale Reichweite konzentriert und die einfache Erstellung inklusiver Lernmaterialien betont. Der visuelle Stil sollte sauber und zugänglich sein, gepaart mit professionellen AI-Stimmen, die zeigen, wie die Sprachgenerierung und automatischen Untertitel/Beschriftungen von HeyGen aus AI-gestützten Skripten ein breites Verständnis und Engagement sicherstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos für Ihre Bildungsplattform erstellt

Produzieren Sie schnell fesselnde Bildungsinhalte mit AI-gestützten Tools, die Ihre Inhalte mühelos in spannende Lektionen verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Bildungsinhalte oder Ihr Skript in die Plattform einfügen. Unsere AI analysiert es, um die Videoerstellung vorzubereiten und die Text-zu-Video-Erstellung zu nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen oder passen Sie die Visuals an, um zu Ihrer Marke und Ihrem Unterrichtsstil zu passen. Sie können auch einen AI-Avatar auswählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren.
3
Step 3
Generieren Sie die Sprachübertragung
Lassen Sie AI realistische AI-Stimmen für Ihr Skript generieren. Verwenden Sie unsere Bearbeitungswerkzeuge, um das Tempo und den Ton zu verfeinern und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und ansprechend ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr Video in unserem Online-Video-Editor, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und exportieren Sie es dann in 4K-Qualität, bereit für Ihre Bildungsplattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schulungsengagement und -bindung maximieren

.

Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Schulungsvideos zu erstellen, die eine höhere Teilnahme und bessere Wissensbindung bei den Lernenden sicherstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Text-zu-Video-Erstellung für Bildungsinhalte?

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Bildungsvideos, indem es eine nahtlose Text-zu-Video-Erstellung ermöglicht. Unser fortschrittlicher AI-Video-Generator verwandelt Ihre Skripte in fesselnde Bildungsinhalte, komplett mit AI-Visuals und realistischen AI-Stimmen, und vereinfacht die Inhaltsproduktion für jede Bildungsplattform.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Erstellung von Bildungsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Bearbeitungswerkzeuge in seinem Online-Video-Editor, um die Visuals für Ihre Bildungsinhalte anzupassen. Sie können eine Vielzahl von Videovorlagen nutzen, Animationsgrafiken einfügen und Branding-Kontrollen verwenden, um einzigartige Erklärvideos zu erstellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare und Stimmen für Bildungsvideos generieren?

Absolut. HeyGen ist ein leistungsstarker Bildungs-Video-Maker, der realistische AI-Avatare generieren kann, um Ihre Inhalte zu präsentieren. In Kombination mit hochwertigen, realistischen AI-Stimmen schafft diese Fähigkeit dynamische und ansprechende AI-Visuals, die das Lernerlebnis für Ihr Publikum verbessern.

Unterstützt HeyGen hochwertige Exporte, die für die Videoerstellung auf Bildungsplattformen geeignet sind?

Ja, HeyGen sorgt für professionelle Ausgaben, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Bildungsvideos in 4K-Qualität zu exportieren. Unser Online-Video-Editor unterstützt auch verschiedene Seitenverhältnisse und generiert automatisch Untertitel/Beschriftungen, wodurch Ihre Inhalte zugänglich und für alle Anforderungen eines Video-Generators auf Bildungsplattformen optimiert werden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo