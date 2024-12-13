Erstellen Sie ein fesselndes 60-sekündiges "Bildungsnachrichten-Video-Update" für Schuladministratoren und Eltern, das über aktuelle Erfolge auf dem Campus und bevorstehende Veranstaltungen informiert. Der visuelle Stil sollte professionell und poliert sein, ähnlich einer Nachrichtensendung mit dynamischen Texteinblendungen und einer klaren, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke "AI-Avatare"-Funktion, um den Nachrichtensprecher zu präsentieren und eine konsistente und ansprechende Bildschirmpräsenz für Ihre Video-Newsletter zu gewährleisten.

