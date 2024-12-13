Bildungserklärvideo-Generator für ansprechendes Lernen

Erstellen Sie mühelos Bildungsinhalte für den E-Learning-Bereich mit AI-Avataren und ohne Bearbeitungskenntnisse.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für den Bildungsbereich, das sich an Pädagogen und E-Learning-Inhaltsentwickler richtet und zeigt, wie HeyGen den Prozess vereinfacht, ein AI-Erklärvideoersteller zu werden. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einer freundlichen, aber autoritativen Stimme, die HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzt, um komplexe Lehrpläne in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo vor, das sich an Kleinunternehmer und Marketingteams ohne Designkenntnisse richtet und zeigt, wie sie mühelos dynamische animierte Erklärvideos erstellen können. Der visuelle Stil sollte lebendig und energiegeladen sein, mit einer fröhlichen Stimme, die HeyGens benutzerfreundliche Vorlagen und Szenen präsentiert, um hochwertige Videos ohne Bearbeitungskenntnisse zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für L&D-Abteilungen und HR-Profis, das die Kraft von AI-Avataren für immersive Schulungsvideos veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte poliert und professionell sein, mit realistischen AI-Avataren und einer autoritativen Sprachgenerierung, die zeigt, wie HeyGen die interne Kommunikation und Mitarbeiterentwicklungsprogramme verbessern kann.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Teamleiter und Projektmanager, das eine neue Unternehmensrichtlinie im klaren Whiteboard-Erklärvideo-Stil erklärt. Die visuellen Elemente sollten einfach und ansprechend sein, begleitet von einer freundlichen Stimme und leicht verständlichen Untertiteln, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Elemente genutzt wird, die die Kernaussagen verstärken.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Bildungserklärvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Bildungsthemen mühelos in ansprechende animierte Erklärvideos, ohne Bearbeitungskenntnisse, und fesseln Sie Ihr Publikum.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Bildungstextes. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird Ihren Inhalt sofort in einen visuellen Videovorentwurf umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie aus unserer umfangreichen Sammlung von Erklärvideo-Vorlagen wählen und ansprechende visuelle Elemente einfügen.
3
Step 3
Fügen Sie eine Sprachaufnahme hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und das Engagement mit unserem integrierten AI-Sprachgenerator, indem Sie aus verschiedenen natürlich klingenden Stimmen für Ihre Erzählung wählen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Bildungsinhalte und nutzen Sie die Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren des Seitenverhältnisses, um Ihr Video im perfekten Format für jede Plattform herunterzuladen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulungen im Bereich Lernen & Entwicklung

.

Steigern Sie das Engagement und die Wissensspeicherung in Unternehmens- oder E-Learning-Schulungsprogrammen, indem Sie AI-generierte, dynamische Erklärvideos nutzen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bildungserklärvideos?

HeyGen fungiert als intuitiver "AI-Erklärvideoersteller", der es Nutzern ermöglicht, professionelle "Bildungserklärvideos" ohne "Bearbeitungskenntnisse" zu erstellen. Sein "Drag-and-Drop-Editor" in Kombination mit "professionell gestalteten Vorlagen" vereinfacht den "Videoproduktionsprozess", sodass er für jeden zugänglich ist.

Welche AI-gestützten Werkzeuge bietet HeyGen für die Produktion von Erklärvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche "AI-gestützte Werkzeuge", um Ihre "animierte Erklärvideo"-Produktion zu verbessern, einschließlich realistischer "AI-Avatare" und eines ausgeklügelten "AI-Sprachgenerators". Sie können Skripte direkt in Videos umwandeln, indem Sie die "Text-zu-Video"-Technologie verwenden, die eine hochwertige Erzählung und visuelle Darstellung gewährleistet.

Kann ich die mit HeyGen erstellten animierten Erklärvideos an meine Marke anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre "animierten Erklärvideos". Sie können unsere vielfältigen "Erklärvideo-Vorlagen" nutzen und Ihre eigenen "Branding-Kontrollen" wie Logos und Farben einfügen, um sicherzustellen, dass Ihre "Videoanimation" perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

Für welche Zwecke kann die AI-Videoplattform von HeyGen im E-Learning-Bereich genutzt werden?

HeyGens "AI-Videoplattform" ist ideal für verschiedene Anwendungen im "E-Learning-Bereich", einschließlich der Erstellung ansprechender "Schulungsvideos", Bildungsinhalte und effektiver "interner Kommunikationsmaterialien". Sie vereinfacht die Produktion überzeugender visueller Inhalte, um das "Lernen zu vereinfachen" und die "Gedächtnisleistung zu verbessern".

