Erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für den Bildungsbereich, das sich an Pädagogen und E-Learning-Inhaltsentwickler richtet und zeigt, wie HeyGen den Prozess vereinfacht, ein AI-Erklärvideoersteller zu werden. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einer freundlichen, aber autoritativen Stimme, die HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzt, um komplexe Lehrpläne in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.

Video Generieren