Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein informatives 45-sekündiges Video, das ein zentrales Konzept aus einem neuen Schulungsmodul erklärt, das sich an Unternehmensmitarbeiter richtet, die schnelle Updates benötigen. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit einfachen Grafiken und einer klaren, autoritativen Stimme. Stellen Sie die Zugänglichkeit für alle Zuschauer sicher, indem Sie HeyGens "Untertitel"-Funktion nutzen, um die Bildungsfilme leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine einladende 60-sekündige Ankündigung für ein bevorstehendes virtuelles Bildungsevent, das speziell auf Pädagogen und Branchenprofis abzielt. Das Video sollte einen modernen, eleganten visuellen Stil mit ansprechenden Übergängen und einem enthusiastischen, einladenden Audiotrack haben. Nutzen Sie HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen", um schnell eine professionelle Präsentation zu erstellen und zu zeigen, warum dieser AI-Bildungsvideo-Generator perfekt für dynamische Event-Promotionen ist.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video-Tutorial für Studierende, die mit einem herausfordernden naturwissenschaftlichen Thema kämpfen, mit einem AI-Avatar als freundlichem Lehrer. Der visuelle und akustische Stil sollte erklärend und ruhig sein, komplexe Informationen mit animierten Diagrammen aufschlüsseln. Die "AI-Avatare"-Funktion in HeyGen wird die Sprachgenerierung übernehmen, wodurch der Inhalt zugänglich wird und dichte Bildungsfilme in leicht verständliche Erklärungen verwandelt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Bildungsevent-Videoerstellung funktioniert

Produzieren Sie mühelos fesselnde Bildungsfilme für Ihre Events oder Online-Kurse mit AI-Avataren, dynamischen Visuals und automatisierten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, Ihre Inhalte für das Bildungsevent in den Text-zu-Video-Editor einzufügen. Nutzen Sie diese Funktion, um Ihren Text in eine fesselnde Videogeschichte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie einen AI-Avatar, der den Ton und die Botschaft Ihres Events am besten repräsentiert. Unsere vielfältige Auswahl an AI-Avataren hilft, Ihre Inhalte ansprechender und nachvollziehbarer zu machen.
3
Step 3
Fügen Sie Visuals und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten Bildern, Videos und AI-generierten Visuals aus der Medienbibliothek. Integrieren Sie AI-generierte Visuals, um Ihr Publikum zu fesseln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Event-Video
Finalisieren Sie Ihre Bildungsfilme, indem Sie automatische Untertitel für Inklusivität hinzufügen. Nutzen Sie die Untertitel-Funktion, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für alle Lernenden zugänglich sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verwandeln Sie Lehrpläne in dynamische Videos

Verwandeln Sie statische Lehrpläne und Event-Materialien in fesselnde Videoinhalte, um das Lernen für Studierende immersiver und einprägsamer zu gestalten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie befähigt HeyGen Pädagogen, hochwertige Bildungsfilme zu erstellen?

HeyGen befähigt Pädagogen durch einen intuitiven AI-Bildungsvideo-Generator, der Skripte schnell in fesselnde Bildungsfilme verwandelt. Er nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert. So können sich Pädagogen auf den Inhalt konzentrieren, nicht auf komplexe Videobearbeitung.

Kann HeyGen einfachen Text in dynamische Videolektionen umwandeln?

Absolut. HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Lehrpläne oder Schulungsinhalte einzugeben, die dann von realistischen AI-Avataren zum Leben erweckt werden. Dies umfasst nahtlose Sprachgenerierung und automatische Untertitel, wodurch Ihre Inhalte für Online-Kurse zugänglich und ansprechend werden.

Welche professionellen Funktionen bietet HeyGen für Online-Kurse?

Für Online-Kurse und Schulungsinhalte bietet HeyGen eine Reihe professioneller Vorlagen und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Farbschemata zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Bildungsfilme ein konsistentes, hochwertiges Erscheinungsbild beibehalten und das Lernerlebnis verbessern.

Bietet HeyGen Anpassungsoptionen für Branding und visuelle Gestaltung?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsinhalte mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfach integrieren und auf eine umfassende Medienbibliothek für AI-generierte Visuals zugreifen, um Ihre Bildungsevent-Video-Generator-Projekte zu bereichern.

