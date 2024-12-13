Bildungs-Kursmodul-Videoersteller: Erstellen Sie ansprechende Lektionen

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Mikro-Lernvideo für Unternehmensmitarbeiter, das eine neue Unternehmensrichtlinie mit einem freundlichen und ermutigenden Ton vorstellt. Visuell sollten moderne, ansprechende Grafiken und einfache Animationen eingebaut werden, gepaart mit einer freundlichen AI-Stimme und subtiler Hintergrundmusik. Das Video muss durch Eingabe eines Skripts und dessen Umwandlung in ein Text-zu-Video aus dem Skript erstellt werden, wobei Untertitel/Untertitel automatisch für die Barrierefreiheit generiert werden, um es zu einem effektiven Schulungsvideo zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 30-sekündiges Video für Pädagogen und Trainer, das die mühelose Umwandlung vorhandener Präsentationsmaterialien in dynamische E-Learning-Inhalte veranschaulicht. Die visuelle Präsentation sollte hell und illustrativ sein, mit fließenden Übergängen und prägnantem Text auf dem Bildschirm, unterstützt durch klare Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um das Video schnell zusammenzustellen und die Leichtigkeit der Umwandlung statischer Inhalte in ansprechende Bildungsressourcen hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein inspirierendes 50-sekündiges Werbevideo, um potenzielle Online-Kursteilnehmer für ein neues berufliches Entwicklungsprogramm zu gewinnen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit ansprechendem Stock-Filmmaterial und lebhaften Textüberlagerungen, untermalt von einem energiegeladenen, professionellen lizenzfreien Musiktrack mit einer überzeugenden AI-Stimme. Nutzen Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung der Plattform, um die visuelle Attraktivität zu steigern und die Leistungsfähigkeit einer AI-Video-Plattform zu demonstrieren, um hochwertige Marketingmaterialien für einen Bildungs-Kursmodul-Videoersteller zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Bildungs-Kursmodul-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte schnell und professionell in ansprechende Kursmodule und Schulungsvideos, indem Sie AI nutzen, um Ihre Produktion zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Kursinhalte in den Skripteditor einzufügen oder einzugeben und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität, um automatisch Szenen für Ihr Modul zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Kursinhalte zu präsentieren und einen ansprechenden und konsistenten Präsentationsstil für Ihr Bildungsmodul zu gewährleisten.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Stimme und Visuals
Verfeinern Sie Ihr Modul, indem Sie eine hochwertige AI-Sprachsynthese hinzufügen oder Ihr eigenes Audio hochladen und es perfekt mit Ihren visuellen Inhalten synchronisieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Bildungs-Kursmodul, indem Sie es überprüfen und in Ihrem gewünschten Seitenverhältnis exportieren. Ihr fertiges Schulungsvideo ist nun bereit für Ihre Lernenden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Bildungsinhalte klären

.

Vereinfachen Sie mühelos komplexe Themen, wie medizinische Themen, um klarere und effektivere Bildungs-Kursmodule zu erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bildungs-Video-Inhalten?

HeyGen vereinfacht den Prozess, indem es AI nutzt, um Skripte in ansprechende Bildungs-Videos zu verwandeln, komplett mit realistischen AI-Avataren und anpassbaren Szenen. Dies reduziert die Produktionszeit erheblich für jeden Bildungs-Kursmodul-Videoersteller, von E-Learning bis zu Schulungsmaterialien.

Kann HeyGen helfen, visuell ansprechende Erklärvideos und interaktive Inhalte zu produzieren?

Absolut. HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek von Bildungs-Vorlagen und robuste Branding-Kontrollen, die es Nutzern ermöglichen, visuell ansprechende Erklärvideos und interaktive Inhalte zu erstellen, die Lernende fesseln. Unsere AI-Video-Plattform ist darauf ausgelegt, Kreativität und Engagement zu fördern.

Welche Kern-AI-Fähigkeiten bietet HeyGen für einen AI-gestützten Bildungs-Videoersteller?

HeyGen bietet fortschrittliche Text-zu-Video-Konvertierung, eine große Auswahl an AI-Stimmen und anpassbare AI-Avatare, um Ihre Bildungs-Skripte zum Leben zu erwecken. Diese AI-gestützten Funktionen machen HeyGen zu einer effizienten Lösung für die Produktion hochwertiger Schulungsvideos und Mikro-Lernvideos.

Ist es möglich, bestehende Präsentationen in dynamische Videomodule mit HeyGen umzuwandeln?

Ja, HeyGen erleichtert die Umwandlung von statischen Inhalten wie PowerPoint in Videos, sodass Sie vorhandene Schulungsmaterialien leicht in ansprechende Videomodule umwandeln können. Diese Funktion ist perfekt für Pädagogen, die ihre E-Learning-Kurse aktualisieren oder neue SCORM-konforme Inhalte entwickeln möchten.

