Erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo zu wirtschaftlichen Themen, das für Studenten konzipiert ist und komplexe wirtschaftliche Konzepte wie Angebot und Nachfrage vereinfacht. Der visuelle Stil sollte klar und lehrreich sein, animierte Diagramme und Bildschirmtexte einbeziehen, mit einem freundlichen, informativen AI-Avatar, der den Inhalt präsentiert. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-video from script"-Funktion, um schnell das Voiceover zu generieren, und "Untertitel" für Barrierefreiheit.

