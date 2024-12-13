Wirtschafts-Alignment-Video-Maker: Komplexe Daten vereinfachen

Verwandeln Sie komplexe wirtschaftliche Daten mühelos in ansprechende Erklärvideos mit HeyGens innovativer Text-to-video from script-Funktion.

633/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Video, das die positive wirtschaftliche Wirkung Ihres Unternehmens auf eine lokale Gemeinschaft zeigt, und richten Sie sich dabei an lokale Regierungsvertreter und Gemeindemitglieder. Der visuelle und akustische Stil sollte aufbauend und gemeinschaftsorientiert sein, indem eine Mischung aus realen Aufnahmen, lokalen Statistiken und kurzen Testimonials integriert wird. Verwenden Sie HeyGens "AI avatars", um die Erzählung auf ansprechende und persönliche Weise zu präsentieren und lokale Wirtschaftsnachrichten und Gemeinschaftswachstum hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Marktanalyse-Update-Video für Kleinunternehmer und Investoren, das aktuelle Markttrends und deren Auswirkungen behandelt. Das Video sollte einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil haben, mit schnellen Schnitten zwischen relevanten wirtschaftlichen Datenvisualisierungen und einem virtuellen Moderator. Stellen Sie sicher, dass HeyGens "Subtitles/captions" für maximale Zugänglichkeit enthalten sind, um komplexe wirtschaftliche Fachbegriffe verständlich zu machen und das Engagement der Zuschauer zu erhöhen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges Tutorial-Video, das zeigt, wie man ein neues Tool zur Visualisierung wirtschaftlicher Daten effektiv nutzt, speziell für Datenwissenschaftler und Forscher. Der visuelle Stil sollte klar und schrittweise sein, mit Bildschirmaufnahmen des Tools in Aktion, zusammen mit einer klaren und professionellen "Voiceover generation", die jede Funktion erklärt. Nutzen Sie HeyGens "Templates & scenes", um das Tutorial logisch zu strukturieren und visuelle Anleitungen für die automatisierte Diagrammerstellung innerhalb des Tools bereitzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Wirtschafts-Alignment-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie komplexe wirtschaftliche Daten und Konzepte mühelos in ansprechende, professionelle Videos für jedes Publikum, von Skript bis zur Veröffentlichung, in nur wenigen einfachen Schritten.

1
Step 1
Beginnen Sie mit einem Skript
Geben Sie Ihre wirtschaftliche Datenanalyse oder Ihr Erklärskript ein. Unsere leistungsstarke AI optimiert Ihren Arbeitsablauf, indem sie mit Text-to-video from script automatisch erste Szenen generiert.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Daten hinzu
Visualisieren Sie komplexe wirtschaftliche Konzepte, indem Sie Diagramme, Grafiken und Animationen einfügen. Verbessern Sie Ihr Video mit leistungsstarker wirtschaftlicher Datenvisualisierung, um wichtige Trends zu veranschaulichen.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceovers
Erstellen Sie klare, professionelle Erzählungen für Ihr Video. Nutzen Sie die fortschrittliche Voiceover-Generierung, um überzeugende Audioerklärungen Ihrer wirtschaftlichen Inhalte bereitzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und stellen Sie sicher, dass es für verschiedene Plattformen optimiert ist. Verwenden Sie flexible Größenanpassungen und Exporte im Seitenverhältnis, um Ihre wirtschaftlichen Erkenntnisse jedem Publikum zu präsentieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie Marktanalyse-Social-Videos

.

Erstellen Sie schnell ansprechende Social-Media-Videos für Marktanalysen und Wirtschaftsnachrichten, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und das Engagement zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von wirtschaftlichen Erklärvideos?

HeyGen nutzt sein fortschrittliches AI-Video-Tool, um Ihre Skripte mühelos in ausgefeilte wirtschaftliche Erklärvideos zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung erwecken Ihre Inhalte zum Leben und rationalisieren den gesamten Videoerstellungsprozess von Text zu Video.

Kann ich wirtschaftliche Datenvisualisierung in meine HeyGen-Videos integrieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, verschiedene Medien aus seiner Bibliothek oder Ihre eigenen Uploads einfach zu integrieren, um überzeugende wirtschaftliche Datenvisualisierungen zu erstellen. Sie können Diagramme, Grafiken und Textüberlagerungen hinzufügen, um komplexe wirtschaftliche Konzepte zu verdeutlichen und die Wirkung Ihrer Marktanalysevideos zu verstärken.

Welche Branding-Kontrollen und Exportoptionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr individuelles Logo und Ihre Markenfarben anwenden können, um Konsistenz in all Ihren professionellen Wirtschaftsinhalten zu gewährleisten. Sie können Ihre finalen Kreationen auch in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen, einschließlich 4K Ultra HD, exportieren, um den Anforderungen an soziale Medienvideos und Verteilung gerecht zu werden.

Wie können HeyGens AI-Avatare und Voiceovers wirtschaftliche Inhalte verbessern?

HeyGens vielfältige Auswahl an AI-Avataren und fortschrittlicher Voiceover-Generierungstechnologie verleiht Ihren wirtschaftlichen Videos eine professionelle und ansprechende Präsenz. Diese Funktionen helfen, komplexe wirtschaftliche Fachbegriffe mit Klarheit und Autorität zu vermitteln, wodurch Ihre Finanzdaten und Prognosen für verschiedene Zielgruppen zugänglicher werden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo