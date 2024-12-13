E-Commerce-Video-Generator für beeindruckende Produktvideos

Erstellen Sie schnell AI-Produktvideos und steigern Sie den Verkauf mit ansprechenden Marketinginhalten durch anpassbare Vorlagen und Szenen.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und E-Commerce-Unternehmer, das eine neue Produkteinführung präsentiert und zeigt, wie ein leistungsstarker Produkt-Video-Maker den Verkauf effektiv steigern kann. Der visuelle Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit moderner Popmusik, ergänzt durch eine klare Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Produktbeschreibungen schnell in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln, um maximale Wirkung zu erzielen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine lebendige 15-Sekunden-Social-Media-Anzeige, die sich an digitale Vermarkter und Content-Ersteller richtet und die Einfachheit der Erstellung ansprechender Marketinginhalte hervorhebt. Das Video sollte eine trendige, visuell ansprechende Ästhetik mit fröhlicher Hintergrundmusik und dynamischen Schnitten haben. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Funktionen ohne physischen Moderator zu präsentieren und den AI-Video-Generator-Prozess nahtlos zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 45-Sekunden-Produkt-Erklärvideo, speziell für potenzielle Kunden, die detaillierte Produktinformationen suchen. Dieses Video benötigt einen klaren, professionellen visuellen Stil mit beruhigender Hintergrundmusik und hochwertigen visuellen Elementen, um komplexe Funktionen zu erklären. Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung verwenden, um eine klare, autoritative Erzählung zu liefern, die zeigt, wie einfach es ist, Videoinhalte anzupassen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein umfassendes 60-Sekunden-Marketing-Content-Video, das sich an Marketingagenturen und E-Commerce-Manager richtet und die vielfältigen Anwendungen der E-Commerce-Videoerstellung mit Videovorlagen zeigt. Nehmen Sie einen eleganten, professionellen und inspirierenden visuellen Ton mit Unternehmenshintergrundmusik und klaren visuellen Elementen an. Beschleunigen Sie die Inhaltserstellung, indem Sie HeyGens umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen nutzen, um schnell überzeugende Marketingressourcen zusammenzustellen und Videovorlagen für Konsistenz über Kampagnen hinweg zu nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein E-Commerce-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende, hochkonvertierende Produktvideos, um Ihr Publikum zu begeistern und Ihre Online-Präsenz mit AI-gestützten Tools zu stärken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten **Videovorlagen**, die speziell für E-Commerce entwickelt wurden und einen perfekten Ausgangspunkt für Ihre Produktgeschichte bieten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Produktmedien hinzu
Laden Sie Ihre Produktbilder und -videos hoch und nutzen Sie unsere **Medienbibliothek/Stock-Unterstützung**, um mühelos Ihre Erzählung zu arrangieren und ein überzeugendes **Produkt-Video-Maker**-Erlebnis zu schaffen.
3
Step 3
Passen Sie mit AI an
Verbessern Sie Ihr Video mit **AI-Produktvideo**-Funktionen wie automatisierten Voiceovers und **Branding-Kontrollen (Logo, Farben)**, um sich an Ihre Markenidentität anzupassen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und laden Sie es in verschiedenen **Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten** herunter, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, bereit, um wirkungsvolle **Marketinginhalte** zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenreferenzen hervor

.

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie positive Kundenerfahrungen in überzeugende Videoreferenzen verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann der AI-Video-Generator von HeyGen meinen E-Commerce-Verkauf steigern?

HeyGens leistungsstarker AI-Video-Generator vereinfacht die Erstellung überzeugender Produktvideos und Marketinginhalte, die Ihnen helfen, den Verkauf zu steigern. Sie können schnell hochwertige, kaufbare Videos aus Text generieren, die perfekt für Ihre E-Commerce-Plattform geeignet sind.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Produkt-Video-Maker?

HeyGen bietet intuitive Werkzeuge wie Videovorlagen und einen Drag-and-Drop-Editor, was es zu einem effektiven Produkt-Video-Maker macht. Sie können Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen anpassen, um schnell ansprechende Produkterklärungen zu erstellen.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von Social-Media-Inhalten?

Ja, HeyGen ist ideal für die Erstellung vielfältiger Inhalte, einschließlich Social Media. Sein AI-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende AI-Bilder und Videos zu produzieren, die perfekt für Ihre Marketingkampagnen auf verschiedenen Plattformen sind.

Wie unterstützt HeyGen Unternehmen bei der Erstellung professioneller Marketinginhalte?

HeyGen befähigt Unternehmen, professionelle Marketinginhalte zu erstellen, mit Funktionen wie AI-Produktvideos, Branding-Kontrollen und einer umfassenden Medienbibliothek. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte konsequent die Identität und Botschaft Ihrer Marke widerspiegeln und Ihre gesamten Marketingbemühungen verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo