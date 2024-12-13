Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Produktlaunch-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und ein neues Smart-Home-Gerät vorstellt. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein, mit dynamischen Schnitten und klaren Produktaufnahmen, ergänzt durch einen mitreißenden, inspirierenden Soundtrack. Dieses Video demonstriert die Leistungsfähigkeit eines AI-Produktvideogenerators, um schnell ansprechende Inhalte zu erstellen, indem "Text-zu-Video aus Skript" genutzt wird, um die wichtigsten Vorteile zu erzählen, und lebensechte "AI-Avatare" die einzigartigen Verkaufsargumente des Geräts erklären.

Video Generieren