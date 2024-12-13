HeyGen stellt sicher, dass Ihre E-Commerce-Videoanzeigen perfekt für jede Plattform optimiert sind, mit Funktionen wie flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses und automatischer Untertitelgenerierung. Dies macht Ihre Videoinhalte zugänglich und visuell ansprechend, bereit, ein breiteres Publikum zu erreichen, wo immer sie Videos konsumieren.