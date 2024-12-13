Videoerstellung für frühe Lernpfade: Fesselnde Inhalte erstellen

Ermöglichen Sie es Pädagogen, fesselnde Bildungsinhalte für junge Lernende mit AI-Avataren und dynamischem Geschichtenerzählen zu erstellen.

544/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie eine spielerische 45-Sekunden-animierte Geschichte für junge Lernende im Alter von 3-6 Jahren, die ein einfaches Konzept wie Zählen oder Farben veranschaulicht. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um charmante Charaktere mit einer sanften, kinderfreundlichen Erzählung und weichen Soundeffekten zum Leben zu erwecken. Dieses auf 'Geschichtenerzählen' fokussierte Video sollte einen verspielten visuellen Stil haben, um das Lernen sowohl unterhaltsam als auch zugänglich für das Publikum zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Anleitungsvideo für Lehrer und Ersteller von Bildungsinhalten, das zeigt, wie schnell 'Bildungsvideos' erstellt werden können. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit Schritt-für-Schritt-Visualisierungen des Erstellungsprozesses, begleitet von einer ruhigen, informativen Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen die 'Videoerstellung' vereinfachen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein inklusives 50-Sekunden-Informationsvideo für Bildungseinrichtungen und Eltern von Kindern mit unterschiedlichen Lernbedürfnissen, das die Vorteile von zugänglichen Videoinhalten erklärt. Verwenden Sie zugängliche Visualisierungen mit einfachen Textüberlagerungen und einer klaren Stimme, die möglicherweise mehrere Sprachen zeigt. Dieses Video wird effektiv veranschaulichen, wie HeyGens Funktionen zur Generierung von Voiceovers und Untertiteln/Captioning 'fesselnde Videos' für ein breiteres Publikum verbessern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Videoerstellungsprozess für frühe Lernpfade funktioniert

Verwandeln Sie Bildungsskripte mühelos in fesselnde Videolektionen für junge Lernende. Ermöglichen Sie es Pädagogen, mit intuitiven AI-Tools fesselnde Inhalte zu erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Bildungsskript
Beginnen Sie damit, Ihr Bildungsskript direkt in HeyGen einzugeben. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skripten, um sofort Szenen zu generieren und die Grundlage für Ihre interaktiven Lerninhalte zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie fesselnde Visualisierungen
Bereichern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, die als Ihre freundlichen Bildschirmlehrer oder Charaktere fungieren, um komplexe Themen für junge Lernende zugänglich und unterhaltsam zu machen.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Personalisierung hinzu
Erwecken Sie Ihr Skript mit natürlich klingendem Audio zum Leben. Nutzen Sie die Voiceover-Generierung, um überzeugende Erzählungen oder Charakterstimmen hinzuzufügen und den Ton perfekt an den Stil Ihrer Lektion anzupassen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihren Lernpfad
Überprüfen Sie Ihre Kreation und nehmen Sie gegebenenfalls letzte Anpassungen vor. Mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis können Sie Ihre fertigen, fesselnden Videos in verschiedenen Formaten herunterladen, bereit zur Weitergabe an Ihre Schüler und Kollegen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachung komplexer Konzepte durch Geschichtenerzählen

.

Verwandeln Sie abstrakte Themen in einprägsame, animierte Geschichten, die komplexe Konzepte für kleine Kinder leicht verständlich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen Pädagogen bei der Erstellung fesselnder Bildungsinhalte für junge Lernende?

HeyGen ermöglicht es Pädagogen, auf einfache Weise fesselnde Bildungsinhalte für frühe Lernpfade mit AI-Avataren und benutzerdefinierten Skripten zu erstellen. Die intuitive Plattform vereinfacht die Videoerstellung und macht das Lernen für junge Lernende dynamischer und zugänglicher.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Text-zu-Video-Erstellung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in Video zu verwandeln und bietet realistische AI-Avatare sowie hochwertige Voiceover-Generierung. Benutzer können schnell professionelle Videos erstellen, indem sie einfach ihr Bildungsskript eingeben und so die Inhaltserstellung optimieren.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur einfachen Anpassung und Markenbildung von Bildungsinhalten?

Ja, HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit anpassbaren Vorlagen und einem Drag-and-Drop-Editor für die einfache Videoerstellung. Pädagogen können auch Branding-Kontrollen nutzen, um ihre Logos und Farben zu integrieren und so ein konsistentes Erscheinungsbild für ihre Bildungsinhalte zu gewährleisten.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von Untertiteln und die Sicherstellung der Zugänglichkeit von Bildungsinhalten?

Absolut, HeyGen generiert automatisch präzise Untertitel und Captions, wodurch Bildungsinhalte für alle Lernenden zugänglicher werden. Diese Funktion verbessert die Reichweite und das Verständnis für junge Lernende und diverse Zielgruppen erheblich.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo