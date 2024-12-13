HeyGen steigert das Engagement der Schüler, indem es traditionelle Materialien in dynamische Klassenpräsentationen und Inhalte von Bildungs-Video-Generatoren verwandelt. Durch die Nutzung von AI-Avataren, ansprechenden Visuals und klaren Sprachaufnahmen trägt HeyGen dazu bei, das Lernen unterhaltsam zu gestalten und eine positivere Lernerfahrung für die Schüler zu schaffen.