Lernen freischalten mit unserem frühkindlichen Bildungs-Video-Maker

Entwickeln Sie fesselnde Inhalte mit unserem AI-Bildungsvideo-Maker und nahtloser Voiceover-Generierung.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein fesselndes 45-sekündiges Bildungs-Video für Kindergartenkinder, das eine charmante Geschichte über Freundschaft erzählt. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um das Skript mit fantasievollen Illustrationen und sanfter Hintergrundmusik zum Leben zu erwecken, alles in einer benutzerdefinierten Vorlage.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen hilfreichen 60-sekündigen Video-Leitfaden für frühkindliche Erzieher, der ein unterhaltsames, aktives Lernprojekt demonstriert. Präsentieren Sie einen klaren, schrittweisen visuellen Stil, unterstützt durch HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, und sorgen Sie für Klarheit mit Untertiteln für alle Lehrer.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Schulmarketing-Video, um ein neues Lernmodul für eine AI-Bildungsvideo-Plattform vorzustellen. Präsentieren Sie moderne, ansprechende Grafiken und mitreißende Musik und sorgen Sie für eine professionelle Präsentation mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten für verschiedene Plattformen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der frühkindliche Bildungs-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und unvergessliche Bildungs-Videos für junge Lernende mit unserer AI-gestützten Plattform, die Ihre Lektionen zum Leben erweckt.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Wählen Sie aus einer Bibliothek von animierten Vorlagen oder geben Sie Ihr Unterrichtsskript ein. Unsere Plattform hilft Ihnen, die Grundlage für Ihre frühkindlichen Bildungs-Videos zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende AI-Avatare hinzu
Erwecken Sie Ihre Lektionen zum Leben, indem Sie freundliche AI-Avatare hinzufügen. Generieren Sie natürlich klingende Voiceovers, die eine klare und fesselnde Erzählung für junge Zielgruppen gewährleisten.
3
Step 3
Bereichern Sie Ihr Video mit reichhaltigen Medien
Nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek, um relevante Stockfotos und -videos einzubinden. Passen Sie Farben an und fügen Sie Ihr Logo hinzu, um eine konsistente Markenpräsenz in Ihren Bildungsinhalten zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Bildungs-Video
Exportieren Sie Ihr fertiges Video einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, optimiert für die Weitergabe an Schüler, Eltern oder Lernmanagementsysteme. Sie können auch automatische Untertitel für die Barrierefreiheit generieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Animieren Sie grundlegende Konzepte

Verwandeln Sie grundlegende Bildungskonzepte in lebendige, AI-gestützte animierte Videos, um komplexe Ideen für das frühkindliche Verständnis zu vereinfachen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Bildungs-Videos vereinfachen?

HeyGen ist ein AI-Bildungsvideo-Maker, der die Videoerstellung für Lehrer und Schüler vereinfacht, ohne dass spezielle Fähigkeiten erforderlich sind. Unsere AI-gestützte Plattform verwandelt Text in dynamische animierte Videos und nutzt AI-Avatare sowie Text-zu-Video-Funktionen, um effizient hochwertige Inhalte zu produzieren.

Kann HeyGen Lehrern helfen, ansprechende Lerninhalte zu erstellen?

Absolut! HeyGen befähigt Lehrer, ansprechende Bildungs-Videos zu erstellen, die ein aktives Lernerlebnis fördern. Mit Funktionen wie Voiceover-Generierung, Untertiteln und einer Vielzahl von animierten Vorlagen können Lehrer interaktive Videoinhalte einfach produzieren, die die Aufmerksamkeit der Schüler fesseln und das Lernen unterhaltsam machen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Bildungs-Videoinhalten?

HeyGen bietet leistungsstarke Video-Bearbeitungstools für umfassende Multimedia-Erstellung, die es Nutzern ermöglichen, ihre Bildungs-Videos vollständig anzupassen. Sie können unsere umfangreiche Medienbibliothek für Stockfotos und -videos nutzen, AI-Visuals generieren und dynamische interaktive Ebenen einfügen, um Ihre Inhalte zu verbessern und einzigartige, markengerechte Kreationen zu gewährleisten.

Ist HeyGen für verschiedene Bildungseinrichtungen und Schulungsbedarfe geeignet?

Ja, HeyGen ist eine vielseitige Online-Videoerstellungsplattform, die ideal für verschiedene Bildungseinrichtungen ist, von K-12-Schulen bis hin zu Hochschulen und Unternehmens-L&D-Kursentwicklern. Sie unterstützt eine umfassende Videoinhaltsstrategie und erleichtert die Produktion von Schulungsvideos, Schulmarketing-Videos und sogar virtuellen Webinaren für Bezirksleiter und Professoren.

