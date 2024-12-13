Der beste E-Learning-Videoersteller für ansprechende Kurse

Verwandeln Sie Text schnell in ansprechende animierte Bildungs-Videos mit intelligenter Text-zu-Video-Funktionalität.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Pädagogen und Unternehmensschulungen, das demonstriert, wie ein AI-gestützter Bildungs-Videoersteller die Erstellung von ansprechenden videobasierten Lektionen vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, animierte Elemente zur Hervorhebung wichtiger Funktionen enthalten und von einer klaren, selbstbewussten AI-Stimme begleitet werden, die aus Ihrem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert wird, wobei ein AI-Avatar den Inhalt präsentiert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingteams richtet und die Geschwindigkeit und Einfachheit der Erstellung animierter Bildungs-Videos über eine leistungsstarke Videoplattform zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig und energiegeladen sein, HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen für einen schnellen Start nutzen, mit einem fröhlichen Hintergrundmusiktrack und einer freundlichen AI-generierten Stimme, die komplexe Themen leicht verständlich macht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein detailliertes 2-minütiges Schulungsvideo, das sich an HR-Abteilungen und Unternehmensschulungen richtet und den effizienten Prozess der Umwandlung umfangreicher Texte in Videos für umfassende Schulungsvideos veranschaulicht. Verwenden Sie einen instruktiven visuellen Stil, der Bildschirmaufnahmen mit professionellen AI-Avataren mischt, um die Zuschauer zu führen, ergänzt durch eine ruhige, informative AI-Stimme und klare Untertitel, die von HeyGen für Zugänglichkeit und Beibehaltung generiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo für Content-Ersteller und Entwickler von Online-Kursen, das betont, wie ein Online-Bildungs-Videoersteller eine schnelle Inhaltsproduktion ermöglicht. Der visuelle Stil sollte modern und schnelllebig sein, mit klaren Grafiken und vielfältigen visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, gepaart mit einer fesselnden, prägnanten AI-Erzählung und optimiert für verschiedene soziale Plattformen durch Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein E-Learning-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende E-Learning-Videos mit AI. Von der Idee bis zur Fertigstellung vereinfacht unsere Plattform die Inhaltsproduktion für Pädagogen und Trainer.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Starten Sie Ihre E-Learning-Video-Reise, indem Sie aus einer Vielzahl von integrierten **Vorlagen** wählen oder Ihr Skript einfügen, um unsere Text-zu-Video-Funktion für die sofortige Szenengenerierung zu nutzen.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt mit AI-Avataren an
Erwecken Sie Ihre Lektionen zum Leben, indem Sie lebensechte **AI-Avatare** hinzufügen, um Informationen zu präsentieren. Passen Sie ihr Aussehen einfach an und synchronisieren Sie sie mit Ihrem Skript für dynamische Präsentationen.
3
Step 3
Bereichern Sie mit reichhaltigen Medien und Sprachaufnahmen
Bereichern Sie Ihre Videoinhalte, indem Sie Elemente aus unserer umfangreichen **Stock-Medienbibliothek** integrieren. Erzeugen Sie sofort natürlich klingende Erzählungen mit unserer fortschrittlichen Sprachgenerierungsfunktion.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Bildungs-Video
Finalisieren Sie Ihr E-Learning-Video mit automatischen **Untertiteln** für Zugänglichkeit. Exportieren Sie dann mühelos Ihr poliertes Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen

.

Vereinfachen Sie mühelos komplexe Bildungsthemen, indem Sie sie für alle Lernenden mit AI-Visualisierungen zugänglich und verständlich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Bildungsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Bildungs-Videoersteller, der Text in ansprechende videobasierte Lektionen verwandelt. Unsere Plattform nutzt leistungsstarke AI-Avatare und AI-Text-zu-Sprache, um Ihre Skripte mühelos in professionellen Inhalt zu verwandeln und den gesamten Videoerstellungsprozess nahtlos zu gestalten.

Kann ich meine Online-Bildungsvideos mit HeyGen einfach anpassen?

Absolut! HeyGen bietet einen benutzerfreundlichen Online-Bildungs-Videoersteller mit einer Vielzahl von Vorlagen und einer Drag-and-Drop-Oberfläche. Sie können Elemente aus unserer umfangreichen Stock-Medienbibliothek integrieren, Branding-Kontrollen anwenden und Untertitel generieren, um Ihre animierten Bildungs-Videos präzise anzupassen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um das Lernengagement in Schulungsvideos zu verbessern?

HeyGen steigert das Engagement in Schulungsvideos durch realistische AI-Avatare, dynamische Sprachgenerierung und automatische Untertitel für Zugänglichkeit. Unser AI-Skriptwriter kann auch dabei helfen, fesselnde Erzählungen zu erstellen, um sicherzustellen, dass Ihr Publikum während der gesamten Lektion gefesselt bleibt.

Wie flexibel ist HeyGen als Videoerstellungsplattform für diverse Bildungsinhalte?

HeyGen dient als vielseitige Videoerstellungsplattform, die es Nutzern ermöglicht, eine breite Palette von Bildungsinhalten zu produzieren, von animierten Präsentationen bis hin zu Erklärvideos. Mit Funktionen wie Text-zu-Video-Generierung und Seitenverhältnis-Anpassung können Sie professionelle Videos erstellen und exportieren, die für jeden Lernkontext oder jede Plattform optimiert sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo