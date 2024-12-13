Ihr Ultimativer E-Learning-Video-Generator für Fesselnde Schulungen

Verwandeln Sie Ihr Lernen mit einem KI-Video-Generator. Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungsvideos mit KI-Avataren.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Demonstrationsvideo, das sich an L&D-Profis richtet und zeigt, wie ein E-Learning-Video-Generator die Mitarbeiterschulung erheblich vereinfacht. Dieses Video sollte einen professionellen, klaren visuellen Stil mit einer freundlichen KI-Stimme haben und schnell zeigen, wie Benutzer 'Text-zu-Video aus Skript' verwenden können, um ansprechende Inhalte mit lebensechten KI-Avataren zu erstellen, wobei die Effizienz der Inhaltserstellung hervorgehoben wird.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein ausführliches 2-minütiges Tutorial-Video für IT-Schulungsmanager und technische Ausbilder, das sich auf die erweiterten Fähigkeiten einer KI-Videoplattform konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte detailliert, informativ und autoritativ sein, wobei synchronisierte KI-Stimmen aus der 'Voiceover-Generierung' verwendet werden, um komplexe Konzepte zu erklären, insbesondere die nahtlose 'LMS-Integration' für umfassende technische Schulungsmodule zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches 90-sekündiges Erklärvideo, das sich an Produktmanager und HR-Generalisten richtet und die schnelle Inhaltserstellung mit unserem E-Learning-Video-Generator demonstriert. Verwenden Sie einen ansprechenden, modernen visuellen Stil mit einem dynamischen Soundtrack, der 'Vorlagen & Szenen' für eine schnelle Einrichtung und klare 'Untertitel/Untertitel' enthält, um wichtige Botschaften in Produkterklärungen oder Mitarbeiter-Onboarding-Sequenzen zu verstärken und einfache Aktualisierungen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein vielseitiges 45-sekündiges Werbevideo für globale Schulungskoordinatoren und internationale Marketingteams, das die Fähigkeit der Plattform hervorhebt, 'Übersetzungen' zu erleichtern und ein vielfältiges Publikum zu erreichen. Das Video sollte einen weltlichen, anpassungsfähigen visuellen Stil haben, der verschiedene KI-Avatar-Stile und lokalisierte Texte zeigt und explizit die Leistungsfähigkeit von 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' demonstriert, um Schulungsvideos mühelos für mehrere Vertriebskanäle weltweit anzupassen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der E-Learning-Video-Generator Funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsmaterialien mühelos in fesselnde und professionelle E-Learning-Inhalte. Erstellen Sie dynamische Videos mit KI, um das Engagement und die Behaltensrate der Lernenden zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihr vorhandenes Schulungsmaterial einzufügen oder neue Inhalte zu schreiben. Unsere Plattform verwendet Ihr Skript für die Text-zu-Video-aus-Skript-Generierung und bildet die Grundlage Ihres E-Learning-Videos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, die als Ihr Bildschirmmoderator fungieren. Unsere realistischen KI-Avatare verbessern die Verbindung zu den Lernenden und vermitteln Ihre Botschaft effektiv.
3
Step 3
Fügen Sie Visuals und Stimme Hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten Visuals aus der Medienbibliothek und generieren Sie natürlich klingende Voiceovers. Nutzen Sie unsere Voiceover-Generierung, um eine klare und fesselnde Erzählung sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr E-Learning-Video, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis und die Exportoptionen auswählen. Ihr fertiges Video ist bereit, auf jeder Plattform oder in jedem LMS geteilt zu werden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen Entmystifizieren

Erklären Sie herausfordernde oder technische E-Learning-Themen, um komplexe Informationen für Lernende zugänglicher und verständlicher zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die KI-Videoerstellung für E-Learning?

HeyGen dient als intuitive KI-Videoplattform, die Skripte in fesselnde E-Learning-Videos mit fortschrittlichen KI-Avataren und KI-Voiceovers verwandelt und Ihren Video-Produktionsworkflow optimiert.

Welche technischen Integrationen bietet HeyGen für Schulungsprogramme?

HeyGen unterstützt nahtlose LMS-Integration, sodass Sie KI-generierte Schulungsvideos direkt in Ihre bestehenden Lernsysteme einbinden können. Darüber hinaus ermöglicht unsere API maßgeschneiderte Automatisierung und Workflow-Verbesserungen.

Kann HeyGen mehrsprachige Unterstützung für globale Mitarbeiterschulungen bieten?

Absolut, der KI-Video-Generator von HeyGen bietet robuste Übersetzungsfunktionen und KI-Voiceovers in über 140 Sprachen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos für eine globale Belegschaft zugänglich und wirkungsvoll sind.

Wie anpassbar sind die KI-Avatare und Videoinhalte innerhalb von HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für KI-Avatare, sodass Sie einzigartige virtuelle Moderatoren erstellen können. Unsere Plattform umfasst auch verschiedene Vorlagen und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, alle KI-generierten Videoinhalte an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

