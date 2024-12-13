E-Commerce-Videoersteller: Erstellen Sie Videos, die konvertieren

Steigern Sie Verkäufe und Engagement, indem Sie Skripte in fesselnde Videoanzeigen mit Text-zu-Video umwandeln.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Produktvideo, das speziell für Kleinunternehmer entwickelt wurde, die physische Produkte online verkaufen. Dieses Video sollte einen modernen, hellen visuellen Stil mit peppiger Musik und einer klaren Stimme haben, wobei HeyGens AI-Avatare die wichtigsten Produktvorteile präsentieren und das Engagement in sozialen Medien fördern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln ein 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an potenzielle Kunden richtet, die die Funktionalität eines neuen Produkts verstehen müssen. Gestalten Sie ein sauberes, informatives Video mit professionellem Ton und ruhiger Hintergrundmusik, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu erzählen und automatische Untertitel für Barrierefreiheit zu generieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine prägnante 15-sekündige Videoanzeige, die für E-Commerce-Marketer entwickelt wurde, um sofortige Aufmerksamkeit in sozialen Medien zu erregen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und aufmerksamkeitsstark sein, mit trendiger Musik, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung effektiv genutzt werden, um das Produkt schnell und effektiv zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein fesselndes 60-sekündiges Video für eine Marke, die ein neues Produkt oder eine Kampagne startet, mit dem Ziel, die Gesamtwirkung des E-Commerce-Videomarketings zu steigern. Dieses filmische Video sollte inspirierende Musik und eine professionelle Stimme verwenden und für verschiedene Plattformen optimiert werden, indem HeyGens Feature zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis genutzt wird, und diverse visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert werden.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der E-Commerce-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach überzeugende Produktvideos, um Ihre Produkte zu präsentieren, Kunden zu begeistern und Ihre Online-Präsenz mit unseren intuitiven Tools zu stärken.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen, die speziell für E-Commerce entwickelt wurden, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre einzigartige Vision zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Produktdetails hinzu
Laden Sie einfach Ihre Produktbilder und -videos hoch. Passen Sie Ihre Szene an, indem Sie Text, Übergänge und Hintergrundmusik mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor hinzufügen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI und visuellen Effekten
Nutzen Sie AI-Tools, um Ihr Video zu verfeinern, z. B. durch Entfernen von Hintergründen aus Produktaufnahmen oder Generieren von automatischen Untertiteln, und integrieren Sie lebendige Animationen, um wichtige Funktionen hervorzuheben.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr Video einfach als hochauflösende MP4-Datei, bereit zur Veröffentlichung auf Ihrer Website, in sozialen Medien und auf E-Commerce-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundentestimonials präsentieren

Entwickeln Sie authentische Kundentestimonial-Videos, um Vertrauen aufzubauen und sozialen Beweis zu liefern, der zu mehr Käufen anregt.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende E-Commerce-Produktvideos für das Marketing zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende E-Commerce-Produktvideos und hochwertige Marketinginhalte zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-Tools und umfangreichen Videovorlagen, um überzeugende Produkt-Erklärvideos zu produzieren, die Ihre Online-Präsenz stärken und den Verkauf fördern.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem benutzerfreundlichen Produktvideoersteller für Online-Geschäfte?

HeyGen fungiert als leistungsstarker, aber intuitiver Produktvideoersteller mit einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor. Dies ermöglicht es jedem, schnell professionelle Produktvideos zu erstellen, indem vorgefertigte Videovorlagen und AI-gestützte Funktionen für eine effiziente Inhaltserstellung genutzt werden.

Kann HeyGen verschiedene Arten von Marketingvideos erstellen, wie Produktdemos oder Social-Media-Anzeigen?

Absolut! HeyGen ermöglicht die Erstellung vielfältiger Marketingvideos, einschließlich dynamischer Produktdemos, fesselnder How-to-Videos und effektiver Social-Media-Videoanzeigen. Unsere Plattform integriert AI-Avatare und robuste Animationsfunktionen, um sicherzustellen, dass Ihre Markenbotschaft auf allen Plattformen hervorsticht.

Wie vereinfacht HeyGen den E-Commerce-Video-Bearbeitungsprozess und gewährleistet Markenkonsistenz?

HeyGen vereinfacht den E-Commerce-Video-Bearbeitungsprozess erheblich mit Funktionen wie Größenanpassung im Seitenverhältnis und einer umfassenden Medienbibliothek. Sie können die Markenkonsistenz leicht aufrechterhalten, indem Sie Branding-Kontrollen für Logos und Farben in all Ihren Videoanzeigen und Produktpromo-Videos nutzen.

