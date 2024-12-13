E-Commerce-Video-Generator: Verkaufsfördernde Produktvideos erstellen

Erstellen Sie schnell hochkonvertierende Produktvideos für Social-Media-Anzeigen und Online-Verkäufe mit der Text-to-video from script-Funktion unseres AI-Video-Generators.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Produktvideo, das ein neues Tech-Gadget präsentiert, speziell für kleine E-Commerce-Unternehmer, die schnell ansprechende Inhalte erstellen möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren Produktaufnahmen und einem lebhaften, futuristischen Soundtrack, der die "Text-to-video from script"-Funktion von HeyGen nutzt, um Marketingtexte nahtlos in eine fesselnde Erzählung zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie eine fesselnde 45-sekündige Social-Media-Anzeige für eine nachhaltige Modemarke, die sich an Marketingfachleute richtet, die eine authentische Markenstory erzählen möchten. Das Video sollte eine warme, natürliche Ästhetik mit sanfter Beleuchtung und einer inspirierenden, konversationellen Stimme haben, wobei die "AI avatars" von HeyGen integriert werden, um die Werte der Marke auf persönliche und einprägsame Weise zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Produkt-Erklärvideo für eine komplexe B2B-Softwarelösung, das sich an potenzielle Kunden richtet, die klare, schrittweise Anleitungen benötigen. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und sauber sein, mit animierten Diagrammen und einer ruhigen, autoritativen Erzählung, die die "Subtitles/captions"-Funktion von HeyGen nutzt, um maximale Verständlichkeit in allen Betrachtungsumgebungen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Werbevideo, das einen Blitzverkauf für eine Online-Boutique hervorhebt, speziell für E-Commerce-Manager, die schnelle Online-Verkäufe über verschiedene Plattformen ankurbeln möchten. Das Video sollte schnelllebig und visuell eindrucksvoll sein, mit fetten Textüberlagerungen und einem energetischen Hintergrundtrack, wobei die "Aspect-ratio resizing & exports"-Funktion von HeyGen genutzt wird, um eine optimale Darstellung auf jedem Social-Media-Kanal zu gewährleisten.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der E-Commerce-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Produktpräsentationsvideos, die Ihr Publikum fesseln und den Online-Verkauf mit unserem intuitiven AI-Video-Generator steigern.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Produktressourcen hoch
Beginnen Sie mit dem Hochladen Ihrer vorhandenen `Produktbilder` oder dem Einfügen von Produktbeschreibungen. Unser intelligentes System hilft dabei, anfängliche Videoinhalte zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von `Videovorlagen`, die speziell für verschiedene E-Commerce-Produkte und Marketingziele entwickelt wurden, um einen professionellen Ausgangspunkt zu bieten.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Inhalte an
Nutzen Sie unseren intuitiven `Drag-and-Drop-Editor`, um Textüberlagerungen hinzuzufügen, Layouts anzupassen und ansprechende Animationen zu integrieren, die perfekt zum Stil Ihrer Marke passen.
4
Step 4
Exportieren und Veröffentlichen
Rendern Sie Ihr finales Video in `plattformbereiten Formaten`, die für E-Commerce-Seiten, soziale Medien oder Werbekampagnen optimiert sind, bereit, Ihre Online-Präsenz zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie authentische Kundenbewertungen

.

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie Kundenfeedback in authentische, ansprechende Videobewertungen verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektiver AI E-Commerce-Video-Generator dienen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, schnell hochwertige Produktvideos und beeindruckende Produktpräsentationsvideos zu erstellen. Unser AI-Video-Generator vereinfacht die Inhaltserstellung und macht es einfach, ansprechende Inhalte für Ihren Online-Katalog und Social-Media-Anzeigen zu produzieren, um den Verkauf zu steigern.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Umwandlung von Produktbeschreibungen in Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Textbeschreibungen effizient in dynamische Produkt-Erklärvideos umzuwandeln. Nutzen Sie unsere AI-Tools und Videovorlagen, um fesselnde Erzählungen zu erstellen, die Produkteigenschaften hervorheben und den Online-Verkauf und die Kundenbindung fördern.

Kann HeyGen fotorealistische Ausgaben für verschiedene Online-Vertriebskanäle erstellen?

Absolut, HeyGen sorgt für fotorealistische Ausgaben Ihrer Produktvideos, die sich für Marktplatzlisten, Produktseiten und Social-Media-Anzeigen eignen. Unsere Plattform bietet plattformbereite Formate für nahtloses Teilen und ein optimales Zuschauererlebnis in all Ihren digitalen Marketingbemühungen.

Ist die Plattform von HeyGen benutzerfreundlich für die Erstellung professioneller Produktvideos?

Ja, HeyGen verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, der den Videoerstellungsprozess auch für Anfänger vereinfacht. Dieser schnelle Erstellungs-Workflow ermöglicht es Ihnen, schnell beeindruckende Produktvideos und E-Commerce-Videos zu erstellen, ohne umfangreiche technische Kenntnisse.

