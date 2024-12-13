Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video, das die Einfachheit eines E-Commerce-Produktvideomachers zeigt, der sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet. Der visuelle Stil sollte hell und benutzerfreundlich sein und die Drag-and-Drop-Oberfläche betonen, ergänzt durch ein lebhaftes, professionelles Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, alles einfach aus vorgefertigten Vorlagen und Szenen aufgebaut.

Video Generieren