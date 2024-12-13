Verkauf ankurbeln: E-Commerce-Produktvideogenerator

Verbessern Sie Ihre Produktpräsentation und beschleunigen Sie die Inhaltserstellung mit intelligenten Text-zu-Video-Funktionen.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges E-Commerce-Produktvideo, das ein neues Technik-Gadget präsentiert und sich an vielbeschäftigte Online-Käufer in sozialen Medien richtet. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit schnellen Schnitten und Nahaufnahmen, ergänzt durch eine freundliche, professionelle Voiceover, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, alles schnell aufgebaut aus einer unserer vielfältigen Videovorlagen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein informatives 45-sekündiges Produkt-Demovideo, das die Vorteile eines Abonnementdienstes erklärt, und sich an Marketingmanager richtet, die effiziente Inhaltslösungen suchen. Verwenden Sie einen professionellen AI-Avatar von HeyGen, um die wichtigsten Funktionen klar und prägnant zu präsentieren, und nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um die Inhaltserstellung zu optimieren und Genauigkeit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein hochauflösendes 60-sekündiges E-Commerce-Produktvideo für eine Luxus-Hautpflegelinie, das anspruchsvolle Kunden anspricht, die Wert auf Ästhetik und Qualität legen. Der visuelle Stil sollte filmisch und elegant sein, mit atemberaubenden Nahaufnahmen und sanfter Beleuchtung, unterstützt durch HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für B-Roll und begleitet von präzise getimten Untertiteln, um Produktinhaltsstoffe und Vorteile hervorzuheben und ein wirklich fotorealistisches Ergebnis zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 20-sekündiges Produktvideo für eine neue mobile App, das sich an digitale Vermarkter und Content-Ersteller richtet, die schnelle, anpassbare Assets für Social-Media-Kampagnen benötigen. Das Video sollte einen energetischen, modernen visuellen Stil haben, optimiert für verschiedene Plattformen durch HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen, was einen schnellen Erstellungsworkflow von der Idee bis zur Verteilung für Ihre Produktvideomacher-Bedürfnisse ermöglicht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein E-Commerce-Produktvideogenerator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Produktlisten in fesselnde, hochwertige Videoerlebnisse, die Aufmerksamkeit erregen und den Verkauf fördern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten "Videovorlage" oder geben Sie Ihr Skript ein, um HeyGens effiziente "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion für eine schnelle Inhaltserstellung zu nutzen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Produktgeschichte an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie "AI-generierte Produktbilder" einfügen und benutzerdefinierte Farben und Logos mit HeyGens "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" anwenden, um Ihre Markenidentität widerzuspiegeln.
3
Step 3
Erzeugen Sie dynamische Erzählungen
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit professionellem Audio. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen mit HeyGens "Voiceover-Generierungsfunktion", um die Vorteile Ihres Produkts zum Leben zu erwecken.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre "E-Commerce-Produktvideos" mit HeyGens "Größenanpassung und Export von Seitenverhältnissen", um sie für verschiedene Plattformen zu optimieren und eine nahtlose Verteilung zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten mit ansprechenden AI-Videos

.

Entwickeln Sie authentische Kundenreferenzen und Produktbewertungen, die Vertrauen aufbauen und zum Kauf anregen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Kreativität meiner E-Commerce-Produktvideos steigern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, atemberaubende, filmische E-Commerce-Produktvideos zu produzieren, indem es AI-Avatare und eine Vielzahl von Videovorlagen nutzt. Sie können fesselnde Erzählungen und fotorealistische Ergebnisse erstellen, um Ihre Produkte effektiv zu präsentieren.

Welche einzigartigen Funktionen bietet HeyGen als AI-Videogenerator für Produktdemos?

HeyGen bietet einen schnellen Erstellungsworkflow für Produktdemovideos, einschließlich automatisch generierter Skripte und hochwertiger Voiceovers. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor ermöglicht eine nahtlose Integration Ihrer Inhalte und sorgt für eine professionelle und ansprechende Produktpräsentation.

Ist es möglich, Produktvideovorlagen innerhalb von HeyGen an meine Marke anzupassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, mit denen Sie Videovorlagen mit Ihrem Logo, Ihren Farben und spezifischen Medien anpassen können. Dies stellt sicher, dass jedes E-Commerce-Produktvideo perfekt mit Ihrer Markenidentität und Botschaft übereinstimmt.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung hochwertiger Produktvideos?

HeyGen vereinfacht die Produktion von Produktvideos durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und AI-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, schnell fesselnde Inhalte zu erstellen. Von der Text-zu-Video-Funktionalität bis hin zum einfachen Hinzufügen von Untertiteln macht HeyGen die professionelle Videoproduktion für jedermann zugänglich.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo